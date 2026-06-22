Minería de oro bajo el radar del Congreso de la República del Perú. Photographer: Alessia Pierdomenico/Bloomberg
Minería de oro bajo el radar del Congreso de la República del Perú. Photographer: Alessia Pierdomenico/Bloomberg
Únete a nuestro canal
Suscríbete a YouTube
Whitney Miñán
mailWhitney Miñán

El actual Congreso de la República del Perú terminará su última legislatura en los próximos días. Con esto, la gran duda es si, contrarreloj, se animarán a dar luz verde a un texto que -hasta ahora- está en compás de espera: el proyecto de ley de la Pequeña Minería y Minería Artesanal (Ley MAPE).

TE PUEDE INTERESAR

Pesca y agro caerían más que en la última recesión en Perú, pero esto “compensaría”
Inversión privada alcanzaría su mayor nivel en 14 años: esto la impulsará, según el BCRP
Chakana Copper adquiere el 100% del proyecto La Joya y prepara nuevas perforaciones en Áncash
Economía crecería 3.4% este año, ¿en qué sostuvo su ajuste el BCRP? Esto dijo Julio Velarde
Olympic Metals avanza hacia la Bolsa para impulsar proyecto de cobre en Huancavelica

TAGS

Estimado(a) lector(a)

En Gestión, valoramos profundamente la labor periodística que realizamos para mantenerlos informados. Por ello, les recordamos que no está permitido, reproducir, comercializar, distribuir, copiar total o parcialmente los contenidos que publicamos en nuestra web, sin autorizacion previa y expresa de Empresa Editora El Comercio S.A.

En su lugar, los invitamos a compartir el enlace de nuestras publicaciones, para que más personas puedan acceder a información veraz y de calidad directamente desde nuestra fuente oficial.

Asimismo, pueden suscribirse y disfrutar de todo el contenido exclusivo que elaboramos para Uds.

Gracias por ayudarnos a proteger y valorar este esfuerzo.