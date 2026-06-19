El Banco Central de Reserva del Perú (BCRP) ajustó su proyección de crecimiento del Producto Bruto Interno (PBI) para la economía peruana del 3.2% al 3.4% para el cierre del 2026.

La proyección reciente se sustenta en indicadores coyunturales que muestran una mayor demanda interna y por una mejor perspectiva de los sectores no primarios, parcialmente compensada por una contracción de los sectores primarios que se ven afectados por el pronóstico de un fenómeno de El Niño de débil a fuerte.

“Estamos esperando que el PBI primario caiga 1.6% cayendo todos los componentes, excepto minería, y el PBI no primario estaría creciendo 4.7%. Lo que estamos viendo es una demanda interna sumamente fuerte, con consumo algo más fuerte del que proyectábamos antes“, comentó el presidente del BCRP, Julio Velarde, durante la presentación del reporte de inflación.

El jefe de la entidad monetaria tampoco descarto que el PBI pueda llegar a tener un mayor avance, dependiendo de las condiciones que se presenten en los siguientes meses ante el cambio de gobierno pues “si se hacen los cosas bien y hay mayor estabilidad podríamos crecer mas”.

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Los sectores que impulsan

Pese a que el fenómeno de El Niño fuerte -que se prolongará hasta el verano de 2027- ha obligado a ajustar a la baja las expectativas de pesca (-28.3%), manufactura primaria (-6.2%) e hidrocarburos (-6.2%), otros rubros continuarán al alza.

Entre los sectores no primarios con mayor avance destaca el sector construcción, que lidera el crecimiento con una expansión proyectada del 10%, reflejada en indicadores como el consumo interno de cemento.

Por su parte, los sectores de comercio y servicios mantendrían un ritmo de avance de 4.5% ante mayores transacciones que se evidencian en pago electrónicos, operaciones con tarjetas de crédito y débito, y el incremento del indicador de pagos digitales.

Asimismo, la manufactura no primaria aportaría un crecimiento de 3.3%, mientras que el sector de electricidad y agua se mantendría estable con un aumento proyectado de 3.1%.

Por el lado del PBI primario, la minería alcanzaría un avance de 0.3% al cierre del 2026, teniendo en cuenta los altos precios de los metales y un alza de la inversión minera, que ha crecido fuertemente en el primer trimestre. De hecho se estima que este año las exportaciones podrían alcanzar los US$ 118,000 millonesante las elevadas cotizaciones del oro y cobre .