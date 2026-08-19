Diego Montoya Barragán, country manager de Google Cloud para Perú y Ecuador.
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Mayumi García
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La rápida evolución de la inteligencia artificial (IA) está obligando a las empresas a replantear no solo sus procesos, sino también la forma en que toman decisiones y organizan el trabajo. Para Google Cloud, el reto no transcurre por anticipar lo que sucederá con esta tecnología, sino por decidir cómo las organizaciones participarán en su desarrollo y aprovecharán sus capacidades.

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