Ejército chino. (Foto: DIfusión)
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Redacción Gestión
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El presidente chino, Xi Jinping, instó a acelerar el uso militar de la inteligencia artificial (IA) y otras tecnologías no tripuladas como parte del proceso de modernización de las Fuerzas Armadas, con el objetivo de avanzar hacia un “sistema militar inteligente” y cumplir las metas fijadas para la renovación del Ejército nacional.

que se conmemora este sábado, según informó este viernes la agencia de noticias Xinhua.

Avanzar en la creación de un “sistema militar inteligente”

El mandatario afirmó que el criterio fundamental para evaluar el avance de la modernización militar debe ser la capacidad de combate e instó a reforzar la aplicación militar de tecnologías inteligentes y sistemas no tripulados, profundizar el desarrollo de sistemas de información en red y avanzar gradualmente hacia la creación de un “sistema militar inteligente”.

Xi también insistió en reforzar el liderazgo absoluto del PCCh sobre las Fuerzas Armadas y en profundizar la campaña anticorrupción dentro del Ejército mediante un mayor control sobre los grandes proyectos militares y los mecanismos de supervisión.

Xi Jinping.
Xi Jinping.

Control sobre la cúpula militar

Estas declaraciones se producen en un momento en que Pekín ha intensificado las medidas para reforzar la disciplina y el control político sobre la cúpula militar, tras una serie de investigaciones por corrupción que han afectado a altos mandos del Ejército y antiguos responsables de Defensa.

Con información de EFE

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