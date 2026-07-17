Ceremonia de inauguración de la Conferencia Mundial de Inteligencia Artificial en Shanghái. (Foto: EFE)
Ceremonia de inauguración de la Conferencia Mundial de Inteligencia Artificial en Shanghái. (Foto: EFE)
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Redacción Gestión
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China lanzó este viernes una organización internacional de cooperación sobre inteligencia artificial (IA) con la participación inicial de una treintena de países, a medida que Pekín busca consolidar un papel de liderazgo sobre la gobernanza global de esta incipiente tecnología.

Entre las naciones participantes figuran Rusia, Kazajistán, Laos, Pakistán o Indonesia; si bien ni Xinhua ni el Ministerio chino de Asuntos Exteriores mencionan a más países, la agencia rusa Sputnik apunta también a presencia iberoamericana por medio de Brasil, Cuba y Venezuela.

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Discurso de Guterres y Xi

El secretario general de la ONU, António Guterres, también participó de la ceremonia, y hoy pronunció un discurso durante la inauguración de la Conferencia Mundial de Inteligencia Artificial (WAIC), el principal evento del sector en China, en el que llamó a impedir que la IA quede en manos de “un puñado de empresas o países” y pidió que la tecnología no deje al margen a los países en desarrollo.

También lo hizo el presidente chino, Xi Jinping, por primera vez en ese evento, para referirse a la creación de la Waico: “Nuestra visión de hace un año es ahora una realidad.

En opinión del mandatario del gigante asiático, el establecimiento de esta organización “será un hito importante en la historia del desarrollo de la IA”.

El Secretario General de las Naciones Unidas, Antonio Guterres. (Foto: EFE)
El Secretario General de las Naciones Unidas, Antonio Guterres. (Foto: EFE)
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La Waico

Según el acuerdo, la Waico “defenderá los principios de la Carta de las Naciones Unidas, estará comprometida con las consultas en profundidad y la contribución conjunta al beneficio común, y apostará por un enfoque centrado en las personas”.

La organización buscará promover la cooperación internacional y la gobernanza global de la IA, “garantizando que la IA sea beneficiosa, segura y justa, y por tanto promoviendo su desarrollo saludable y ordenado para beneficiar a toda la humanidad”, apunta Xinhua.

Pekín ha marcado la IA como una tecnología estratégica, y no solo prepara multimillonarios planes de inversión para desarrollarla a nivel nacional ante la pugna con Estados Unidos, sino que también ha anunciado múltiples regulaciones e iniciativas para controlar el impacto de esta tecnología a nivel económico y social.

Con información de EFE

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