Las importaciones de vehículos eléctricos menores continúan creciendo en el mercado peruano. Entre enero y mayo de 2026, el ingreso de motocicletas, bicicletas y scooters eléctricos aumentó significativamente frente al mismo periodo del año anterior, impulsado por una mayor demanda de alternativas de movilidad sostenible, según el Instituto de Investigación y Desarrollo de Comercio Exterior (Idexcam) de la Cámara de Comercio de Lima (CCL).

El mayor impulso provino de las motocicletas eléctricas, cuyas importaciones alcanzaron las 31.685 unidades por un valor CIF de US$ 12.5 millones. Esta categoría registró un incremento de 228% en volumen y de 261% en valor respecto a los primeros cinco meses de 2025, consolidándose como el segmento de mayor expansión dentro del mercado.

Las bicicletas eléctricas también mantuvieron una evolución positiva. Entre enero y mayo ingresaron al país 11.979 unidades, valorizadas en US$ 2.9 millones, lo que representó un crecimiento de 43% en cantidad y de 25% en valor frente al mismo periodo del año pasado.

Por su parte, las importaciones de scooters eléctricos sumaron 5.878 unidades por un valor CIF de US$ 2.2 millones. En comparación con el periodo enero-mayo de 2025, estos vehículos registraron un aumento de 28% en volumen y de 37% en valor, manteniendo la tendencia de crecimiento observada en los últimos años.

Importaciones de bicicletas eléctricas aumentaron 43% en los primeros cinco meses del año. (Fotos: Mario Zapata N. / @photo.gec)

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China es el principal proveedor del mercado peruano

Según explicó Óscar Quiñones, jefe del Idexcam, estos resultados responden a una mayor adopción de soluciones de movilidad eléctrica en distintas regiones del país. Asimismo, indicó que el avance de estos segmentos evidencia el creciente interés de los consumidores por alternativas de transporte urbano más eficientes.

El análisis del Idexcam también confirma el amplio dominio de China en el abastecimiento de vehículos eléctricos menores para el mercado peruano. En el segmento de motocicletas eléctricas, el país asiático concentró el 99.98% de las importaciones, al registrar 31.678 de las 31.685 unidades ingresadas entre enero y mayo de 2026, por un valor CIF de US$ 12.492.457.

En bicicletas eléctricas, China se mantuvo como el principal proveedor del mercado peruano, con un valor CIF de US$ 2.5 millones, seguida por Taiwán y otros mercados con una participación menor. En el caso de los scooters eléctricos, el gigante asiático concentró prácticamente la totalidad de las importaciones, mientras que Hong Kong y Corea del Sur registraron una presencia marginal, reflejando la fuerte dependencia del mercado peruano de los proveedores chinos.

Movilidad eléctrica gana espacio como alternativa de transporte urbano. (Foto: Diego Aquino).

Crece movilidad eléctrica en el Perú

Para el Idexcam, este comportamiento refleja no solo el fortalecimiento de la movilidad eléctrica en el Perú, sino también la alta dependencia del mercado local respecto de los proveedores asiáticos, especialmente de China, que continúa siendo el principal origen de estos vehículos.

La evolución registrada durante los primeros cinco meses de 2026 mantiene la tendencia positiva observada entre 2024 y 2025. En ese periodo, las importaciones de motocicletas eléctricas crecieron 95% en unidades y 77% en valor, mientras que los scooters eléctricos fueron la categoría de mayor expansión, con incrementos de 169% y 148%, respectivamente.

Las bicicletas y bicimotos eléctricas también avanzaron, con aumentos de 25.4% en volumen y 16.4% en valor, confirmando el crecimiento sostenido del mercado de vehículos eléctricos menores en el país.