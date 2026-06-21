Miraflores inicia operativos contra motos y scooters eléctricos que circulen por ciclovías. Fotos: Mario Zapata N. / @photo.gec
Miraflores inicia operativos contra motos y scooters eléctricos que circulen por ciclovías. Fotos: Mario Zapata N. / @photo.gec
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Redacción Gestión
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sobre el respeto y cumplimiento a las normas de tránsito.

El municipio, en coordinación con

Durante las intervenciones, varios usuarios fueron detenidos por no usar casco.

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“Esta actividad se ha venido desarrollando para orientar de manera correcta a los ciudadanos mediante las fuentes oficiales, de cual era el uso correcto que se debe de desarrollar en nuestras ciclovías”, indicó Humberto Alvarado, director de tránsito, transporte y seguridad vial de la PNP en declaraciones a Panamericana TV.

Esta intervención forma parte de una marcha blanca de 45 días que termina el 1 de agosto, fecha desde la cual se empezarán a aplicar multas a quienes incumplan la medida.

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Además,

La norma vigente establece que las ciclovías están destinadas principalmente a bicicletas, aunque también pueden usarlas otros medios de movilidad personal.

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Asimismo,

“Estos vehículos (motos eléctricas) deben de cumplir con los requisitos como cualquier vehículo lineal de dos, tres o hasta cuatro ruedas dentro de la categoría L, obviamente deben de contar con su placa de rodaje que le va a permitir obtener su SOAT y la licencia de conducir”, puntualizó Alvarado.

Las intervenciones forman parte de una marcha blanca de 45 días que termina el 1 de agosto, fecha desde la cual se empezarán a aplicar multas. Foto: Difusión
Las intervenciones forman parte de una marcha blanca de 45 días que termina el 1 de agosto, fecha desde la cual se empezarán a aplicar multas. Foto: Difusión

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