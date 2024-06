Yahir Alcázar, presidente de vehículos menores y micromovilidad de AEDIVE Perú, dijo a Gestión que, si bien durante el 2022 se vendieron cerca de 2,000 motos eléctricas, se estima que en el 2023 habría sida una cifra similar y para este año se proyecta que el nivel se mantenga en 2,000 unidades.

“El 2024 no ha empezado muy bien y se debe a la economía del país, ya que la gente está siendo cautelosa en sus gastos y ha estado lento el dinamismo. Sin embargo, a partir de marzo se empezó a retomar y agarró un poco más de fuerza en abril, mayo y esperemos que en junio vuelva a repuntar″, anotó el experto.

Perfil por captar

En este momento, las personas que buscan un vehículo menor para movilizarse a su centro de estudios o trabajo, son los que más demandan los scooters y bicimotos eléctricos. Sin embargo, el representante de AEDIVE señala que este mismo perfil será el del comprador de motos eléctricas, ya que apostarán por una unidad más sofisticada, con un mayor kilometraje por hora y que le genere un ahorro en la carga.

“El perfil que debemos atacar es el profesional o cabeza de familia que va a una oficina y llega en un moto. El mercado potencial es muy grande; para tener una idea, solo en el 2022 se vendieron unas 250,000 motos (a gasolina) en el Perú”, puntualiza Alcázar.

El otro público potencial de motos eléctricas son los repartidores de delivery. Según Yahir Alcázar, solo en Lima hay alrededor de 30,000 unidades que son demandados por este segmento, por lo que es otro nicho que se puede explotar, sobre todo considerando que el ahorro para este perfil podría llegar hasta los S/ 6,000 por año.

“Ese ahorro se genera si se usa la moto eléctrica como herramienta de trabajo recorriendo 150 km diarios, pero si solo recorres 30 km para uso personal el beneficio puede ser de S/ 1,000 anual”, anota. El mayor beneficio económico se debe a que la energía es mucho más barata que el combustible, además, al tener aproximadamente 2,000 piezas menos que una moto convencional, los costos de mantenimientos son inferiores.

Aún así, las ventas de motos eléctricas no llegan ni al 10% de lo que se demanda por las convencionales. No obstante, Alcázar indica que lo ideal para el Perú es que el 50% de lo comercializado sean vehículos menores con cero emisión.

Impulso por incentivos

Para lograr una mayor participación de las motos eléctricas, el representante de AEDIVE manifestó que se requieren incentivos por parte del Gobierno para que impulse su comercialización. En detalle, asegura que un subsidio para la compra de estos vehículos o la exoneración del Impuesto General a las Ventas (IGV) y cero aranceles a las importaciones de estos productos ayudaría a que puedan competir en precios.

“Hoy una moto eléctrica cuesta un 30% más que uno de gasolina, pero, si la empresa que importa los vehículos adquiere este beneficio de exonerarse por cerca de tres años de estos impuestos y el beneficio se traslada al usuario final ya no será más caro, lo cual es una barrera por el cual no se opta por un vehículo eléctrico y prefiere continuar con uno de combustión”, puntualiza.

De acuerdo al experto, un vehículo menor a gasolina de 125 centímetros cúbicos puede costar entre S/ 6,000 y S/ 7,000 en promedio, mientras que uno con cero emisión ronda los S/ 9,000 y S/ 10,000, monto que varía del modelo y las características del producto. En tanto, las bicimotos y scooter, que van a 25 km por hora, se encuentra en aproximadamente S/ 2,000.

“Ahorita hay más oferta que demanda, pero en un segmento poco sofisticados de bicimotos o scooters, pero el mercado de motos, por la barrera de entrada no están teniendo la acogida que debería de tener. He tenido conversaciones con empresas grandes pero no lo tienen como una prioridad porque no hay nada que los incentive”, finalizó.

