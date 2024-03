Frank Lazo, gerente general de Gildemeister, califica el 2023 como un año atípico para el sector automotriz, el cual inició con un buen ritmo de venta, para luego registrar una desaceleración importante en el segundo semestre, sobretodo a partir de setiembre hasta fin año. Pese a ello, considera que la operación de la compañía fue positiva, colocando 20,000 unidades, cifra similar al 2022.

“Destaco que algunas de nuestras marcas fueron ganando market share, sobretodo en la categoría de SUV y en el global de marcas chinas, como fue el caso de Geely y JMC. A la fecha, más del 28% de las ventas anual de vehículos son de ese origen, y el 40% de la comercialización de SUV también, por lo que es un crecimiento relevante. Por su parte, Hyundai, nuestra marca principal, se consolidó para la segunda marca más vendida, tras algunas acciones con fábrica, como renovaciones y lanzamientos”, señaló el ejecutivo de Gildemeister.

Para este año, la consigna es superar una facturación de US$500 millones, con una colocación de unidades que supere las 20,000 unidades. “Nuestro foco pasa por aumentar nuestro marketshare de Hyundai a doble dígito, además de continuar ganando terreno en segmentos claves con nuestro mix de marcas, en categorías como SUV”, indicó Lazo.

Renovación de infraestructura y stock

Lazo comentó que una de sus estrategias es avanzar con showrooms dedicados para su mix de marcas. “Geely, JMC y Baic son marcas que el año pasado lograron tener showrooms y fuerza de venta dedicados. Para el 2024, estamos mejorando algunos concesionarios en Lima, donde destaca el nuevo showroom de Geely, el cual será el más grande de Latinoamérica. La inversión para una infraestructura de este tipo oscila entre US$500,000 y US$1 millón, considerando que el fabricante también participa”, señaló.

En cuanto a puntos de venta adicionales, adelantó que contemplan incorporar nuevos showrooms para JMC y Hyundai Camiones en la Carretera Central. “Eso es un proyecto que va a durar un par de años para completar su desarrollo. Como inversión en infraestructura, es uno de las iniciativas más importantes que tenemos en carpeta por laS dimensiones que supone”, señaló Lazo.

Recientemente, culminaron la construcción de un PDI (Pre-Delivery Inspection) en el Callao, el cual hace referencia a una infraestructura habilitada para convertir sus autos a gasolina a GLP dentro de esas instalaciones. “Es una de las inversiones más relevantes que hicimos en los últimos años, lo cual nos permite acortar el tiempo que tarda la entrega de vehículo al cliente que compra con estas características. Actualmente, más o menos el 35% a 40% de nuestras ventas son autos a GLP, por lo que es una acción operativa relevante que nos permitirá mejorar nuestro rendimiento hacia 2024″, señaló.

Al ser consultado por la introducción de una nueva marca, Lazo señaló que por el momento no tienen en carpeta un ingreso. Sin embargo, adelantó que van a ampliar el portafolio de sus marcas existentes. “Entre lanzamientos y renovaciones, vamos a tener entre 10 a 15 modelos nuevos en 2024″, señaló Lazo.

El motor “eléctrico” del grupo

Recientemente, Gildemeister Perú recibió un financiamiento de BBVA por US$ 1.7 millones, que será destinado para la importación de vehículos híbridos y/o eléctricos, principalmente de la marca Hyundai. “Es una acción clave para nosotros. No me extrañaría que sigamos construyendo ese financiamiento más adelante, ya que hay un interés mutuo en seguir fomentando la electromovilidad de nuestro país”, aseguró el directivo.

A la fecha, Lazo comentó que las unidades electrificadas, pese a que aún comprenden el 2.5% de su facturación total, es un pilar de crecimiento para este año y a largo plazo. “Todas nuestras marcas tienen por lo menos una unidad que participa dentro de esta categoría. Vemos buenas perspectivas para crecer de cara al consumidor nacional y la venta corporativa”, indicó.

La compañía fue la primera en vender las primeras flotas 100% eléctricas desde el lanzamiento del IONIQ EV en el 2019. “Los retos para dinamizar el sector se sitúan en incentivos tributarios para hacer que sean más accesibles, además de una infraestructura de carga descentralizada”, subrayó el directivo.

Ioniq 5, primer vehículo eléctrico de Hyundai en el mercado. (Foto: Difusión)

En corto

El financiamiento recibido por Gildemeister se encuadra dentro del Compromiso 2025 del Grupo BBVA, por el que movilizará 300 millones de euros en todas las geografías en las que la entidad tiene presencia para promover inversiones orientadas a la acción climática y al crecimiento inclusivo.

