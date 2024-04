El Mazda CX-60 marcó un hito el pasado año al convertirse en el primer modelo de la marca japonesa en contar con una mecánica híbrida enchufable. Este paso a la electromovilidad también sigue la ruta de la empresa hacia el segmento premium de la industria, marcando distancia con firmas generalistas por acabados y motorizaciones. ¿Qué propone esta CX-60?

En concreto, es una SUV Premium mediana para cinco pasajeros que apunta a un consumidor sofisticado que busca vehículos del segmento D que incorporen detalles en su diseño exterior, equipo interior y motorización avanzada. El vehículo compite con modelos de esa categoría como Mercedes GLC, BMW X3, Audi Q5 y Volvo XC60.

Con respecto a sus dimensiones, se sitúa incluso por encima del Mazda CX-5. Una muestra de esa condición son sus medidas exteriores, con una carrocería que alcanza los 4,745 milímetros (mm) de largo, con 1,890 mm de ancho, 1,680 mm de alto y una distancia entre ejes de 2,870 mm. La maletera, por otro lado, presenta una capacidad volumétrica de 570 litros en el SUV de Mazda, cifra que incrementa hasta los 1,725 litros una vez se han abatido los respaldos de los asientos traseros.

Al volante

Esta primera mecánica híbrida enchufable de Mazda cuenta con un motor 2.5 litros de gasolina con un propulsor eléctrico, que consigue una potencia conjunta de 328 caballos de fuerza (cv). En la prueba de aceleración de 0 a 100 km/h, registra un tiempo de 5.8 segundos, siendo de los mejores de su categoría en este aspecto.

Por su parte, el cambio automático cuenta con ocho “marchas”, pero también se puede manejar mediante sus mecanismos detrás del volante. Además, tiene modos de conducción EV (para funcionar solo con electricidad), Normal, Sport (para una mejor respuesta del acelerador) y un Off-Road.

La unidad no dispone de una opción eco, ni tampoco de la posibilidad de poder regular la retención de los frenos. Sin embargo, incorpora un botón para poder reservar un porcentaje de la batería y un control de descenso de pendientes.

Respecto al rendimiento, Mazda muestra un consumo medio de gasolina (oficial) de 1.5 l/100 km (litros por cada 100 kilómetros) en ciclo WLTP (estándar mundial que engloba a todos los fabricantes de automóviles). Si bien es cierto que la media en condiciones reales se puede aproximar a esa cifra (alrededor 2 o 3 l/100 km en los primeros 100 kilómetros de conducción, cuando aún está cargada la batería), después el consumo se acercará al propio de un motor de gasolina potente con apoyo de la hibridación, con 4.85 l/100 km en promedio.





Interior del Mazda CX-60

Tiempos de carga y aspectos de seguridad

El Mazda CX-60 se puede cargar a una potencia máxima de 7.2 kW en corriente alterna. A ese nivel, requiere dos horas y 20 minutos para hacer una carga completa, de 0 a 100 %. Si se considera potencia común en un domicilio, por ejemplo a 2.5 kW, se requerirá alrededor de siete horas y 15 minutos para tener el auto cargado por completo.

De otro lado, con relación a su equipamiento en seguridad, incorpora en todas sus versiones el sistema I-Activesense, que incluye control crucero adaptativo (MRCC), alerta de tráfico cruzado trasero y delantero (RCTA/FCTA), alerta de salida de carril (LDWS), asistente de mantenimiento de carril (LAS), monitor de punto ciego (BSM) y asistente de frenado de emergencia (SBS).

También cuenta con elementos como una cámara de 360° de alta resolución, control de descenso, sensores de estacionamiento delanteros y traseros, Head Up Display, luces led adaptables (ALH) y el G-Vectoring Control Plus (GVS Plus), además de los siete airbags, los anclajes Isofix y el sistema Mi-Drive con modos de conducción Normal, Sport y Off-Road.