En los grandes mercados del mundo, Perú ya no es un jugador emergente: la última “fotografía” del comercio agrícola lo ubica en la cima de varias categorías.

Cabe destacar que, en 2025, el 81% de las agroexportaciones se originó en las regiones del interior del país, sobre todo en el norte.

En ese contexto, Estados Unidos y la Unión Europea concentraron cerca del 65% de los envíos nacionales, de acuerdo con Berthin Gómez, extitular del Ministerio de Comercio Exterior y Turismo (Mincetur), durante la quinta edición del Agrofest Summit & Expo 2026.

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Un liderazgo en plural

Según datos del Centro de Comercio Internacional (ITC, por sus siglas en inglés) al cierre del 2025, el Perú muestra una posición especialmente fuerte en el comercio mundial de frutas y hortalizas, pero también evidencia que el liderazgo no depende de un solo cultivo.

Hay cuatro productos en el primer lugar mundial:

Arándanos Uvas frescas Espárragos frescos Quinua

Y otros cuatro dentro del top 5 global:

Paltas en el segundo lugar Páprika seca sin triturar en el tercer lugar Cacao en grano en el cuarto lugar Mangos frescos en el cuarto lugar también Café sin tostar ni descafeinar en el quinto

A esta lista se suma la paprika triturada, que se ubica en el puesto 11.

Este protagonismo coincide con una nueva etapa de expansión en el sector. Tras superar los US$ 15,000 millones en agroexportaciones durante 2025 ―un récord histórico―, el sector inició el 2026 con una nueva meta: superar los US$ 16,000 millones, declaró en su momento Gabriel Amaro, presidente de la Asociación de Gremios Productores Agrarios del Perú (AGAP), para Gestión.

Ventajas competitivas

Detrás de estas posiciones hay una historia de inversión innovación, apertura de mercados y ventajas productivas que han transformado al agro en uno de los motores más dinámicos de la economía.

Para empezar, mientras los principales mercados consumidores del hemisferio norte atraviesan sus meses de menor producción, el Perú aprovecha su ubicación geográfica para ingresar con una oferta fresca en una ventana cuya demanda continúa activa.

Esta contraestacionalidad ha permitido que diversos productos agrícolas, con los años, ganen espacio en las góndolas mundiales y, de paso, reputación. La dinámica ha sido aplaudida, por ejemplo, por China. En un reciente seminario en Beijing sobre agricultura y tecnología, en el cual participó este diario, el gigante asiático miró al Perú como un caso de éxito: la ubicación geográfica privilegiada ha podido convertirse en una plataforma exportadora.

Y, a propósito de la potencia mundial, detrás del crecimiento hubo otro atractivo menos visible: la capacidad sanitaria. La solicitud de ingreso a mercados tan exigentes como China exigió cumplir protocolos estrictos y demostrar que la producción peruana podría responder a estándares de inocuidad y calidad. Y la búsqueda no para; hoy nuestro país mira alianzas con la India, solo por citar un caso.

Sin embargo, en todo este escenario, hay un punto de tensión: el sector agroexportador, que ha construido su competitividad sobre la planificación de campañas y ventanas comerciales internacionales, observa con atención la evolución del Fenómeno El Niño. Un alteración en las condiciones climáticas podría afectar no solo la producción, sino también al capacidad del país para cumplir compromisos con sus principales mercados destino.

El clima golpea, la política presiona y el agro ajusta sus expectativas. (Foto: Andina)

El dato:

La Comisión de Promoción del Perú para la Exportación y el Turismo (PromPerú) cuenta con una agenda que apunta a difundir la oferta agroexportadora y facilitar la participación de empresas peruanas en las principales ferias internacionales.