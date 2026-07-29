Los arándanos peruanos se consolidaron como una estrella de la agroexportación. Nuevas variedades, tecnología y ventajas climáticas impulsan su presencia en mercados globales. (Foto: Blueberries Consulting)
Los arándanos peruanos se consolidaron como una estrella de la agroexportación. Nuevas variedades, tecnología y ventajas climáticas impulsan su presencia en mercados globales. (Foto: Blueberries Consulting)
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Camila Vera
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Cabe destacar que, en 2025, el 81% de las agroexportaciones se originó en las regiones del interior del país, sobre todo en el norte.

En ese contexto, Estados Unidos y la Unión Europea concentraron cerca del 65% de los envíos nacionales, de acuerdo con Berthin Gómez, extitular del Ministerio de Comercio Exterior y Turismo (Mincetur), durante la quinta edición del Agrofest Summit & Expo 2026.

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Un liderazgo en plural

Hay cuatro productos en el primer lugar mundial:

  1. Arándanos
  2. Uvas frescas
  3. Espárragos frescos
  4. Quinua

Y otros cuatro dentro del top 5 global:

  1. Paltas en el segundo lugar
  2. Páprika seca sin triturar en el tercer lugar
  3. Cacao en grano en el cuarto lugar
  4. Mangos frescos en el cuarto lugar también
  5. Café sin tostar ni descafeinar en el quinto

A esta lista se suma la paprika triturada, que se ubica en el puesto 11.

Este protagonismo coincide con una nueva etapa de expansión en el sector. Tras superar los US$ 15,000 millones en agroexportaciones durante 2025 ―un récord histórico―, el sector inició el 2026 con una nueva meta: superar los US$ 16,000 millones, declaró en su momento Gabriel Amaro, presidente de la Asociación de Gremios Productores Agrarios del Perú (AGAP), para Gestión.

Ventajas competitivas

Detrás de estas posiciones hay una historia de inversión innovación, apertura de mercados y ventajas productivas que han transformado al agro en uno de los motores más dinámicos de la economía.

Para empezar, mientras los principales mercados consumidores del hemisferio norte atraviesan sus meses de menor producción, el Perú aprovecha su ubicación geográfica para ingresar con una oferta fresca en una ventana cuya demanda continúa activa.

En un reciente seminario en Beijing sobre agricultura y tecnología, en el cual participó este diario, el gigante asiático miró al Perú como un caso de éxito: la ubicación geográfica privilegiada ha podido convertirse en una plataforma exportadora.

Y, a propósito de la potencia mundial, detrás del crecimiento hubo otro atractivo menos visible: la capacidad sanitaria. La solicitud de ingreso a mercados tan exigentes como China exigió cumplir protocolos estrictos y demostrar que la producción peruana podría responder a estándares de inocuidad y calidad. Y la búsqueda no para; hoy nuestro país mira alianzas con la India, solo por citar un caso.

Un alteración en las condiciones climáticas podría afectar no solo la producción, sino también al capacidad del país para cumplir compromisos con sus principales mercados destino.

El clima golpea, la política presiona y el agro ajusta sus expectativas. (Foto: Andina)
El clima golpea, la política presiona y el agro ajusta sus expectativas. (Foto: Andina)
  • El dato:

La Comisión de Promoción del Perú para la Exportación y el Turismo (PromPerú) cuenta con una agenda que apunta a difundir la oferta agroexportadora y facilitar la participación de empresas peruanas en las principales ferias internacionales.

SOBRE EL AUTOR

Redactora de Economía en Gestión. Periodista nacida en Piura, con ocho años de trayectoria profesional y experiencia en edición y corrección de textos.

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