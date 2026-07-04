Perú fortalece su presencia en el mercado chino con un top 10 de exportaciones agro. (Foto: Pexels)
Perú fortalece su presencia en el mercado chino con un top 10 de exportaciones agro. (Foto: Pexels)
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Camila Vera
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Beijing, China.- Mientras nuevos productos agrícolas buscan abrirse paso hacia China, otros ya se han consolidado y concentran la mayor parte de los envíos del sector. Perú registra una lista de agroexportaciones que hoy tienen luz verde para ingresar al gigante asiático y busca ampliar esta canasta.

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