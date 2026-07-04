¿Cuál es el volumen que alcanzan y cuáles son las expectativas? Diversos especialistas del sector se reunieron en el Seminario sobre Gestión y Tecnología Agrícola para Perú, en Beijing, en el cual también participó este diario, y brindaron una enumeración completa.

El agro que “conquista”

En el evento, a cargo del Instituto de Gestión Agrícola y Rural del Ministerio de Agricultura y Asuntos Rurales de China, su homólogo, el Ministerio de Desarrollo Agrícola y Riego (Midagri), presentó el ranking de los 10 productos líderes que han viajado desde Perú hacia el lejano oriente entre 2025 y lo que va del 2026.

Resalta la palta como fruto fresco, con 81,380.2 toneladas; le siguen el arándano fresco, con 44,562.8 toneladas; y la uva fresca, con 23,552.5 toneladas.

Continúan en la lista la mandarina fresca, con 5,537.7 toneladas; la quinua en grano, con 1,440.2 toneladas, el mango fresco, con 302,4 toneladas.

Completan el top la nuez de Brasil seca y sin cáscara, con 238.7 toneladas; la pecana con cáscara y secada al natural, con 124.9 toneladas; el tangelo fresco, con 74.9 toneladas; y el espárrago fresco, con 2.5 toneladas.

No obstante, la cartera contó que, según lo que ha recogido del sector privado, hay una enorme expectativa frente a la quinua, el mango y las nueces de cara a los próximos años (2027-2030).

“Se está optimizando la logística de envío directo para reducir los tiempos de tránsito”, mencionaron desde el Midagri.

¿Cuál es el potencial de la quinua peruana al cierre del 2026? (Foto: difusión)

Las aristas de la cooperación

En ese contexto, Ma Jianlei, directora del Instituto de Políticas de Comercio y Desarrollo Agrario del Centro de Promoción del Comercio Agrario del Ministerio de Agricultura y Asuntos Rurales de China, recordó que “el Perú tiene un lugar clave en el mercado de productos agrícolas”.

“En el futuro, China tiene mucho potencial en el mercado agrícola. [...] Tenemos ventajas en tecnología, maquinaria y procesamiento también. Todo eso crea una base más sólida para profundizar esta cooperación”, añadió.

Puso el foco, además, en las personas con ingresos medios: “Según nuestros planes, en el año 2035, el PBI de la capital de China se duplicará respecto al de 2020. Con el desarrollo económico, los consumidores piden cada vez más productos agrícolas de calidad, verdes y con características especiales, lo que da un mercado en continuo crecimiento para los productos peruanos”, dijo.

En suma, la calidad de Perú es nuestro baluarte. Pero la mejora de la infraestructura -aunque aún con retos- y la conectividad no se quedan atrás: son elementos que han permitido reducir mucho los costes del comercio.

“Hay una línea abierta desde el puerto de Chancay. Esta ruta directa entre los dos puertos [con Shanghái] ha cambiado por completo la logística. Desde Perú a China, la ruta duraba de 35 a 40 días. Para los productos agrícolas de calidad, como el azúcar, el periodo de transporte ha disminuido los costes y ha extendido la duración. Ahora son solo 23 días [de viaje], y para frutas como los arándanos o la palta, menos tiempo de viaje significa menos pérdidas y más días para venderlos en buen estado”, indicó.

Posteriormente, lanzó una pregunta: ¿cómo podemos convertir todo este potencial en beneficios reales para nuestros pueblos?

“Podemos trabajar en varias cosas. Primero, se puede ampliar los grupos y diversificar los tipos de productos. El precio de los cultivos de Perú se ha concentrado en productos muy pocos, pero ustedes también han expresado que desean que más productos accedan a China. Creo que en el futuro no muy lejano, aquello se va a hacer realidad”, remarcó.

El puerto de Chancay se conecta con el exterior, pero aún busca conectarse con su propio país. (Foto: cortesía del Cechap)