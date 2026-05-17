Al cierre del 2025, las exportaciones agrícolas (vegetales) de Perú y Chile registraron cifras cercanas, evidenciando el constante crecimiento de la agroexportación peruana y la recuperación del sector agrario chileno en los últimos dos años.

El reciente estudio “Evolución de las exportaciones agrícolas de Perú y Chile al 2025”, elaborado por el Ministerio de Desarrollo Agrario y Riego (Midagri), pone en evidencia la fuerte competencia entre ambos países, tal como ya lo había informado Gestión en marzo.

“Continuando con el proceso de seguimiento de la dinámica del comportamiento de las exportaciones peruanas y chilenas de los productos agrícolas, al año 2025, podemos resaltar el crecimiento del valor de las exportaciones de ambos países respecto al 2024”, señaló el informe.

Virtual “empate técnico”

En el caso peruano, las exportaciones agrícolas sumaron US$ 10,730 millones y se elevaron en 16.8%; mientras que los envíos agrícolas chilenos alcanzaron los US$ 10,789 millones y crecieron 14.7%. El valor exportado por Chile fue 0.5% mayor respecto al Perú, observándose un virtual empate técnico en el 2025, de acuerdo al ministerio.

La nota técnica del Midagri resaltó el crecimiento sostenido de las exportaciones agrícolas peruanas, debido a las condiciones climáticas estables y diversificadas que permiten producir todo el año, en especial los arándanos, uvas, paltas y café en grano, entre otros.

“También es importante destacar el resurgimiento de las exportaciones chilenas por segundo año consecutivo, pues en el 2024 aumentó 19% y en el 2025 creció 14.7%, gracias a la estabilidad climática relativa, la innovación y madurez logística, el efecto cereza y la gran recuperación de los envíos de paltas y avellanas, que han permitido a Chile aprovechar los buenos precios internacionales”, sostuvo.

Perú sacaría mayor ventaja en 2026

La Dirección de Estudios Económicos del Midagri indicó que la tasa de crecimiento promedio anual de las exportaciones agrícolas de Perú es de 11.4% y de Chile es de 6.7%, durante el periodo 2010-2025, lo que anticipa que la distancia podría crecer más.

Así las cosas, tal como ya había comentado la Asociación de Gremios Productores Agrarios (AGAP) a Gestión, el Perú podría seguir consolidando su posición global en la agroexportación alejándose más, tanto a nivel de valor como en volumen, de lo registrado por Chile.

“Los estimados de exportación de los productos agrícolas muestran que Perú superaría a Chile ligeramente en el 2026 y consolidaría su crecimiento en el 2027”, resaltó el estudio.