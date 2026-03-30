¿El agro peruano crecería en 2026? Responde Gabriel Amaro, presidente de AGAP. (Foto: cortesía de AGAP)
¿El agro peruano crecería en 2026? Responde Gabriel Amaro, presidente de AGAP. (Foto: cortesía de AGAP)
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Camila Vera
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Con una meta que inicialmente bordea los US$ 16,000 millones en envíos al cierre del 2026, la agroexportación peruana se “juega” más que un año de auge económico: deberá reajustar su capacidad para resistir un entorno bastante volátil.

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