La agroexportadora peruana Siembra Alta proyecta un fuerte crecimiento en la actual campaña de granada, impulsado por la demanda en Europa, su principal mercado. La empresa estima que su producción aumentará alrededor de 55%, muy por encima del avance previsto para el sector, y anticipa además mayor actividad en cítricos, especialmente, en mandarinas.

Antonio Falcone, gerente general de la compañía, estimó que la campaña peruana de granadas mostraría un incremento moderado a nivel general. “Perú debería tener un volumen mayor entre 10% y 15% más de granada este año”, señaló el ejecutivo a FreshPlaza.

En el caso de Siembra Alta, el crecimiento sería mayor. “Nosotros como empresa a la fecha vamos 55% más, lo que significa que hemos ganado participación en el mercado y también crecido en producción propia”, indicó.

La campaña de granada en Perú se encuentra actualmente en su fase intermedia, con cerca de 50% a 55% de las exportaciones ya realizadas, y con las próximas semanas previstas como el pico de envíos. En ese periodo, Ica tendrá un papel importante en el cierre de temporada.

Precios y desafíos logísticos de la granada

Europa sigue siendo el principal destino de la granada peruana. Los precios se han ubicado entre 12 y 13.5 euros por caja, aunque Falcone advirtió que podría sentirse presión en las próximas semanas por el mayor volumen disponible, antes de que la oferta peruana empiece a disminuir.

Sin embargo, destacó que la competencia internacional sigue siendo limitada en el negocio de la granada. “En realidad Perú compite consigo mismo”, afirmó el ejecutivo, al señalar que otros orígenes tienen menor presencia en la ventana comercial, dominada por la variedad Wonderful, cuya temporada puede extenderse desde la semana 52 hasta la semana 26.

Los costos logísticos siguen siendo un factor relevante para el negocio. Falcone mencionó que el flete marítimo ha subido entre 250 y 500 dólares, mientras que la inestabilidad geopolítica ha afectado algunos programas comerciales, en particular, en Medio Oriente.

Siembra Alta estima que la mandarina temprana Primosole caería entre 15% y 20% en volumen esta campaña. (Foto: Julia Filirovska / Pexels).

Próxima campaña de cítricos: ajuste en mandarinas Primosole

Además de la granada, Siembra Alta se prepara para la campaña de cítricos, en la cual proyecta crecimiento en variedades de mandarina como Tango y Nadorcott, apoyado en mejoras en campo y en la calidad del producto.

No obstante, la mandarina temprana Primosole tendría menor disponibilidad este año, con una caída estimada de entre 15% y 20% en el volumen nacional.

“En conjunto, el sector peruano de granada y cítricos se enfrenta a una campaña de oportunidades y ajustes, donde el equilibrio entre oferta, demanda y costos será determinante para la evolución del mercado en los próximos meses”, finalizó Falcone.