El canciller Hugo de Zela informó que el Perú no llevará a cabo las Elecciones Generales 2026 en los países asiáticos de Arabia Saudita, Qatar, Emiratos Árabes Unidos, Israel, Jordania, Kuwait y Líbano debido a la guerra en Medio Oriente.

El Gobierno adoptó esta medida después de una sesión virtual del Comando de Crisis en Medio Oriente, en la que el canciller evaluó la gravedad del conflicto con base en los informes enviados por los funcionarios diplomáticos en los países del golfo.

Los funcionarios advirtieron sobre el estado de emergencia en la zona y los riesgos que implicaría permanecer en caso de que el conflicto se prolongue, tanto para los peruanos residentes como para los que se encuentren varados en estos territorios.

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“En consecuencia hemos tomado dos medidas. La primera, cancelar las elecciones del 12 de abril en los países de esa zona, especialmente para no poner en peligro a nuestros compatriotas. En segundo lugar, vamos a reforzar nuestra misión en los Emiratos Árabes Unidos para ayudar a la evacuación de los peruanos”, declaró De Zela.

Tras adoptar esta medida, la Cancillería comunicó formalmente esta determinación a la Oficina Nacional de Procesos Electorales (Onpe).

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Según información de las autoridades, se promedia que serían aproximadamente cerca de 2 mil electores los que ya no irían a las urnas este 12 de abril.

Cabe precisar que según datos de la Onpe de la última elección en 2021, fueron 1,485 electores hábiles en los mencionados países.

Además, De Zela mencionó que se reunió con funcionarios diplomáticos con el objetivo de reforzar las misiones en Emiratos Árabes Unidos y atender la demanda de atención e información a los connacionales en estos territorios.