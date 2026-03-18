El Servicio Nacional de Sanidad Agraria (Senasa) afirmó que el crecimiento continuo de las agroexportaciones peruanas (más de US$ 15 mil millones al cierre del 2025, según el Midagri), confirma la solidez de este sector y el cumplimiento de los estándares de inocuidad de mercados tan exigentes como el de la Unión Europea (UE).

Frutos como los arándanos frescos, uvas frescas y paltas, así como el cacao en grano crudo y los espárragos frescos, mantienen al Perú como uno de los principales proveedores de alimentos en el mundo.

No hay casos de cargas completas paralizadas

A criterio del Senasa, este estatus se ha consolidado por décadas gracias al trabajo de los agroexportadores, productores y autoridades, pero también a causa del estricto cumplimiento de las medidas fitosanitarias y sanitarias establecidas.

Como prueba de ello, la entidad afirmó que se han producido casos de rechazos en frontera de cargas completas de nuestras agroexportaciones en los mercados de destino.

Lo que sí ha ocurrido es la detección de muestras no conformes de algunos lotes de las cargas nacionalizadas durante la etapa de comercialización, sobre todo dentro del territorio en mercados como el de la UE tras la vigilancia en supermercados; estos casos fueron notificados y el acceso de las exportaciones de nuestros productos se mantuvo sin inconvenientes.

Acciones sanitarias en 2025

Es importante señalar que, durante el 2025, el Senasa decomisó más de dos toneladas de productos prohibidos y ejecutó más de 3,500 fiscalizaciones para vigilar la venta de insumos registrados. En estas últimas se enfatizó que el uso irresponsable de sustancias químicas afecta la calidad de los alimentos y también tiene consecuencias legales severas.

Prueba de ello es que se impuso una multa de 60 UIT a una empresa en La Libertad tras un evento de intoxicación masiva debido a que una publicidad engañosa de un producto conllevó a la aplicación de una dosis no autorizada, causando la afectación a más de 300 personas.

Además, el Senasa actualizó los lineamientos de los programas post registro de plaguicidas agrícolas, entre ellos el de capacitación y asistencia, el cual forma parte de las obligaciones establecidas para que las empresas dueñas de registro ejecuten obligatoriamente acciones posteriores de capacitación dirigidas a los productores y otros actores del sistema, bajo la supervisión de la autoridad sanitaria.

Finalmente, para elevar la competencia técnica de los inspectores del Senasa y asegurar que las exportaciones cumplan con las estrictas normativas de inocuidad de la UE, desde este lunes 16 al martes al 24 de marzo de 2026 se realizará el taller presencial ‘Fortalecimiento de las capacidades del sector público y privado en inocuidad alimentaria para la exportación de alimentos al mercado europeo’, con participación de representantes de las autoridades sanitarias de Sanipes, Digesa, Senasa, Mincetur y la UE.