Respecto al intercambio comercial, el estudio recalca las razones por las que la UE se mantiene como el tercer social comercial más importante del Perú. Foto: iStock.
Alessandro Azurín
Este documento, que traza la “huella económica” de la UE en el Perú, asegura que el stock de IED alcanzó los US$ 30 mil millones en el periodo 2014-2024.

Con cerca 800 empresas activas, la UE también ha contribuido a la generación de más de 100 mil empleos directos en el Perú. ¿Qué sectores destacan y qué se avizora para el futuro? Aquí lo más destacado.

Los 7 sectores clave

Gestión estuvo presente en el evento de presentación de este estudio. Allí Jonathan Hatwell, embajador de la UE en el Perú, y Marco Fragale, presidente de Eurocámaras, recalcaron que la inversión de su región aquí está profundamente diversificada.

De hecho, de acuerdo al documento, las casi 800 empresas de la UE que operan en Perú están presentes en al menos 7 sectores considerados clave.

Estos son Transporte y Logística, Energía; Agua y Saneamiento; Salud, Digitalización, Minería e Industria manufacturera.

Del total de empresas de la UE radicadas en Perú, Eurocámaras asegura que las que se desempeñan en el sector de transportes y logística resaltan, ya que alcanzan el 10% del total. De hecho, sus firmas han estado detrás de las últimas grandes inversiones en el Perú en este rubro.

De cara al futuro, Hatwell recordó que el consorcio a cargo de la Línea 2 del Metro de Lima también es de origen europeo.

En el resto de sectores otras empresas europeas destacadas son Bayer (Industria, Alemania), Metso (Minería, Finlandia), Engie (Energía, Francia) y Galenicum (Salud, España).

Intercambio comercial “favorable” al Perú

Respecto al intercambio comercial, el estudio recalca las razones por las que la UE se mantiene como el tercer social comercial más importante del Perú.

“Son más de US$ 12 mil millones por año y hay un superávit a favor de Perú de US$ 3.4 mil millones. Son cifras basadas en nuestro acuerdo de libre comercio, vigente desde el 2013. En los últimos 5 años, las exportaciones peruanas hacia la UE han crecido más de 40%”, resumió Hatwell.

Los principales socios —España, Alemania, Países Bajos, Italia, Francia, Bélgica y Suecia— concentran en conjunto alrededor del 90.6% de las exportaciones peruanas hacia la UE y cerca del 82.8% de las importaciones procedentes de ella, según los datos correspondientes al 2024, de acuerdo al estudio.

Entre el 2019 y el 2024, la estructura exportadora del Perú se mantuvo dominada por los sectores mineros y agropecuarios. Aunque, según la UE, hay una tendencia progresiva hacia una mayor diversificación.

“El acuerdo con Mercosur se esperaba por años y la conclusión del TLC con India es importante. Nosotros seguimos en ese compromiso, esa mirada respecto a nuevas inversiones, y eso se aplica también al Perú”, manifestó.

SOBRE EL AUTOR

Periodista económico con más de 5 años de experiencia en el rubro. Licenciado en Comunicaciones por la Pontificia Universidad Católica del Perú. Antes fui parte del equipo fundador del medio digital Sudaca. Cubro temas vinculados a proyectos de inversión público y privada en más de una modalidad y hago seguimiento a diversos sectores económicos.

