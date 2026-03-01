Aldo Fuster, gerente general de Evergreen Agro, señaló que los buenos precios de la última campaña de granadas y las perspectivas de que la tendencia se mantenga ha despertado mayor interés en los agricultores del sur. Así, en los últimos meses, han vendido plantones de granadas para 50 ha en Tacna y Moquegua.

“No venía pasando los dos últimos años. Y como los precios estaban regulares, no había mayor interés”, comentó a Gestión, tras destacar que también han aparecido nuevos acopiadores del fruto, dinamizando así el mercado.

Por su parte, Evergreen Agro también redoblará su apuesta por los campos propios de granada en Tacna.

“Estamos virando todos nuestros recursos hacia los campos propios, porque creemos que hay que consolidar la producción propia y no depender tanto de terceros. Nuestro proyecto que hoy tiene 15 hectáreas (en producción), estamos trabajando para llegar a 30 ha este año 2026”, anotó.

Añadió que los nuevos campos entrarían en producción recién en tres o cuatro años, pero es momento de empezar el trabajo de siembra para capitalizar la creciente demanda esperada en el futuro.

Las exportaciones de granada

En Perú, la campaña de cosecha de granada comenzó en Arequipa; y en estos días, iniciará en Tacna y se prolongará hasta la primera semana de mayo. El año pasado, Evergreen Agro proceso 22 contenedores, de un total de 30 contenedores que produjo Tacna.

Para este año, la empresa prevé que dicha región produzca alrededor de 50 contenedores, que serían procesados por Evergreen Agro u otros terceros.

De cara a la exportación, Fuster refirió que la compañía mantiene sus clientes en Rusia para este año. Sin embargo, ante el creciente volumen estimado, también deberán buscar un nuevo destino de despacho.

“Seguro haremos algo para Europa, estamos recertificando Global G.A.P., que es un requisito para Europa, no así para Rusia. Lo teníamos en stand-by, ahora lo estamos activando. Y Estados Unidos también sería otro mercado que quisiéramos reactivar”, declaró.

De igual manera, continúan con la expectativa de despachos a China, aunque los procesos de exportación actuales (enfriamiento un grado) representan cierta restricción.

Negocio de empacado: paltas, naranjas y ¿uvas?

Consultado por la situación del negocio de empacado con la planta que operan en Zofratacna, Fuster resaltó que sigue habiendo alta expectativa con la palta. En ese sentido, articulan esfuerzos entre productores de Tacna y Moquegua, la entidad promotora Agromercado y un comprador de Chile para consolidar despachos al vecino país del sur.

“Tenemos la expectativa de procesar la mayor cantidad de palta que se puede este año comenzando en marzo. El año pasado comenzamos en julio porque todavía la infraestructura no estaba lista”, manifestó.

En contraste, en el caso de procesamiento de naranja, reconoció que todavía hay un trabajo pendiente de articulación con productores para optimizar estándares de calidad. No obstante, entre mayo y junio, Evergreen Agro prevé empacar cierto volumen de cítricos.

“Los productores tenían expectativas de hacer 5 o 10 contenedores, porque fruta tienen. El tema es que se articule bien la cadena y que la calidad de la fruta sea buena”, anotó, tras recordar que Tacna tiene 2,000 hectáreas de naranja y no exporta aún.

En tanto, otra oportunidad que ha aparecido es la uva de Moquegua, aunque su procesamiento en el packing de Zofratacna requeriría una inversión adicional. De manera inicial, el ejecutivo reveló que hay la posibilidad de emplear una infraestructura del Gobierno Regional de Moquegua.

Dicho packing no está operando y la empresa planteó la opción de asumir la administración de la planta para procesar uvas. “Eso nos podría dar un espacio hasta hacer las inversiones en Tacna. Entonces esa es una variable que todavía falta definir”, añadió.