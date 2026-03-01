Evergreen Agro y empresas del sur peruano redoblan apuesta por la granada. Foto: gob.pe.
La apuesta por la granada en Tacna comenzó hace ocho años. En una región dominada por el olivo con más de 30,000 hectáreas, el nuevo fruto empezó a ganar terreno y, tras validar su potencial comercial y la respuesta del mercado con buenos precios, los agricultores del sur del Perú y Evergreen Agro intensifican sus esfuerzos en este cultivo. En tanto, la compañía también buscará seguir creciendo en el negocio del empacado para terceros, explorando un nuevo producto.

