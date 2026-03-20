El proyecto, de acuerdo a ProInversión, pasa a sus manos en el marco de la nueva ley que regula las APP en Perú. Foto: ProInversión.
El proyecto, de acuerdo a ProInversión, pasa a sus manos en el marco de la nueva ley que regula las APP en Perú. Foto: ProInversión.
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Redacción Gestión
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ProInversión asumió hoy la titularidad del proyecto Planta de Tratamiento de Aguas Residuales (PTAR) Puerto Maldonado, consolidando su nuevo rol en la gestión integral de inversiones y reafirmando su participación activa en el cierre de brechas en saneamiento.

El proyecto, adjudicado por la Agencia en diciembre de 2025, demandará una inversión superior a los US$ 120 millones y permitirá tratar el 100% de las aguas residuales generadas en la ciudad, en beneficio de más de 190 mil habitantes.

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Asimismo, contribuirá a la recuperación ambiental de los ríos Tambopata y Madre de Dios, además de reducir la incidencia de enfermedades vinculadas a la falta de saneamiento.

“Este proyecto es una muestra de cómo estamos llevando las APP a un siguiente nivel. Hoy la PTAR Puerto Maldonado avanza bajo el enfoque de APP 5.0, que pone en el centro a las personas, promueve sostenibilidad y asegura proyectos bien estructurados, que mejoran la vida de la gente”, destacó el presidente ejecutivo de ProInversión, Luis Del Carpio, durante el acto protocolar realizado en la ciudad de Tambopata, que contó con la presencia del alcalde provincial, Luis Bocangel.

Esta iniciativa representa un hito para el país, al tratarse de la primera planta de tratamiento de aguas residuales que se desarrollará en la Amazonía peruana.

El presidente ejecutivo de ProInversión, Luis Del Carpio (izquierda), durante el acto protocolar realizado en la ciudad de Tambopata, que contó con la presencia del alcalde provincial, Luis Bocangel. Foto: ProInversión.
El presidente ejecutivo de ProInversión, Luis Del Carpio (izquierda), durante el acto protocolar realizado en la ciudad de Tambopata, que contó con la presencia del alcalde provincial, Luis Bocangel. Foto: ProInversión.

Entre sus principales componentes se incluyen la ampliación y mejora de redes de alcantarillado, nuevas conexiones domiciliarias, estaciones de bombeo y la desactivación de infraestructura en desuso.

Adicionalmente, se contempla el fortalecimiento de la gestión del servicio a través del acompañamiento técnico a la empresa prestadora EMAPAT S.A., con el objetivo de garantizar estándares adecuados de operación y sostenibilidad.

De esta manera, ProInversión consolida su rol en la ejecución de proyectos de saneamiento que mejoran la salud y las condiciones de vida de la población de Madre de Dios.

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