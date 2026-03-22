La Asociación de Gremios Productores Agrarios del Perú (AGAP) abrió un espacio de conversación diseñado para dar voz a los protagonistas del agro: productores, empresarios, especialistas y líderes. Se trata del podcast oficial “Tierra Firme”.
AGAP deatacó que el propósito es poner a la agricultura peruana en el centro del debate nacional, visibilizando las historias, desafíos y oportunidades que hay detrás del éxito agroexportador del país.
“Tierra Firme” contará con la conducción de Gabriel Amaro y tendrá episodios de 20 minutos de duración.
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El estreno oficial del podcast es este 25 de marzo de 2026.
Estará disponible en las principales plataformas digitales: YouTube, Spotify e iVoox.
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La temáticas principales serán: apertura de mercados, innovación tecnológica (AgTech), sostenibilidad, el rol de la mujer en el agro, la integración del pequeño productor, entre otros.