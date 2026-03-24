Uno de los factores que puede afectar la campaña agrícola, que culmina entre junio y julio próximos, es la provisión de insumos agrícolas, como los fertilizantes, pesticidas y los agroquímicos en general, a raíz del bloqueo que aplica Irán sobre el estrecho de Ormuz, en Medio Oriente, y por donde transita un tercio del comercio mundial de esos insumos.

Según Trading Economics, el precio de la urea –el fertilizante nitrogenado más utilizado en el país–, escaló el fin de semana hasta los US$ 684 por tonelada, un alza de 79.41% con respecto al mismo periodo del 2025.

Nuestro país importa entre 500 mil a 900 mil toneladas de fertilizantes sintéticos por año, por lo que cualquier incremento en su cotización en el mercado internacional impacta directamente en los costos de producción de los agricultores.

Urea podría escalar hasta US$ 900

Analistas advierten que, de prolongarse el bloqueo, el precio de la urea podría escalar hasta los US$ 900 por tonelada métrica (TM) durante este año, es decir, prácticamente al mismo nivel que llegó en el 2022 –por el inicio de la guerra entre Rusia y Ucrania–, y que causó su desabastecimiento, golpeando también a la agricultura en ese año.

El bloqueo en el estrecho de Ormuz afecta también el transporte marítimo del 20% del petróleo y Gas Licuado de Petróleo (GLP) que se consume en el mundo y que se produce en Medio Oriente, lo cual está derivando en una escalada también en los precios de los combustibles, entre ellos el diésel, el más usado para el transporte de carga en el país.

En tanto, en lo que va de marzo, el diésel B5 de uso vehicular lidera las alzas en los precios de los combustibles, con un aumento del 47%, pasando de S/ 14.60 por galón, a S/ 21.16 por galón, incluidos impuestos.

Ya el Banco Central de Reserva (BCR), en su último Reporte de Inflación de marzo, refiere que de prolongarse el conflicto en Medio Oriente, “aumentarían las probabilidades de que se afecte, de forma más persistente, el comercio a través del estrecho de Ormuz [...] Al impacto directo sobre el costo de la energía, se añadirían el aumento de los precios de los fertilizantes, el incremento en los costos de los fletes y problemas en la cadena de suministros asociados a una serie de productos como aluminio, acero y helio (este último utilizado en la industria de semiconductores)”.

Transportistas señalan que han aplicado ya alzas en los fletes de transporte terrestre de mercancías que se embarcan por el puerto de Paita, tras alzas en precios del Diésel

Fletes ya suben en el país

Al respecto, Javier Marchese, presidente de la Unión Nacional de Transportista de Carga en Camiones (UNT-Perú), refirió a Gestión que sus agremiados en la zona norte, han aplicado un incremento aproximado del 25% en los fletes de transporte terrestre de mercancías, a la carga que sale por el puerto de Paita.

Ante el alza en los precios del diésel, el citado gremio había previsto iniciar una paralización a nivel nacional en el transcurso de este mes, pero luego optó por trasladar los mayores costos por consumo de combustibles a sus tarifas de fletes, y en esta ocasión, Marchese indicó que los dueños de la carga en el norte ya han aceptado los ajustes.

Pero, no solo las alzas de precios de los insumos agrícolas y fletes al transporte de carga afectan a la producción nacional, sino también complicaciones en la logística de transporte de mercancías en el interior del país, y las intensas lluvias que ponen en riesgo campos de cultivo.

Vías bloqueadas

Hasta la tarde de ayer, había 22 alertas de vías con tránsito vehicular afectado por fenómenos naturales, daños a la infraestructura, o tomadas por manifestantes, según reporte de la Superintendencia de Transporte Terrestre de Personas, Carga y Mercancías (Sutran).

Nueve de esas vías estaban bloqueadas totalmente y el resto con el tráfico restringido en las regiones Piura, Cajamarca, La Libertad, Huánuco, Áncash, Lima, Junín, Arequipa, Amazonas, Huancavelica y Ayacucho.

En tanto, en dos tramos de la Vía de Los Libertadores, y en uno de la Carretera Longitudinal de la Sierra, el tráfico estaba detenido por bloqueos que acatan transportistas de carga, en protesta por el mal estado de las carreteras, derivadas de las intensas lluvias, según data de la Sutran.

Vale recordar además que, ante los pronósticos de lluvias intensas, el Centro Nacional de Estimación, Prevención y Reducción de Riesgo de Desastres (Cenepred), ha advertido que podrían estar en riesgo de ser afectadas por huaycos e inundaciones cerca de 9.9 millones de hectáreas de uso agrícola hasta mayo próximo.

Reporte de lluvias, huaicos y deslizamientos en regiones del Perú | Foto: COEN

Midagri reconoce impacto en cultivos

En diálogo con Gestión, César Romero, especialista en Comercio Internacional del Ministerio de Desarrollo Agrario y Riego (Midagri), reconoció que el alza en la cotización de los fertilizantes nitrogenados de todas maneras va a afectar a algunos cultivos de la actual campaña agrícola. Aunque descartó que haya un desabastecimiento de esos insumos.

Explicó que el país importa fertilizantes, en particular urea, de Rusia, Malasia, Finlandia y Estados Unidos, es decir que no pasan por el estrecho de Ormuz, pero al tratarse de commodities, sí se ven afectados por las alzas en los precios que ha originado el conflicto en la zona.

En el mercado local el experto estimó que puede haber stock de fertilizantes para los próximos dos a tres meses, pero no dudó que en lo inmediato se puedan empezar a ver alzas en sus precios a los productores derivadas de su mayor precio en el mercado mundial.

Altos costos de fertilizantes pueden afectar a los productores, según expertos. Foto: gob.pe

¿Qué productos se podrían afectar?

Si bien Romero refirió que el mayor costo de los fertilizantes no afectaría al principal cultivo de la campaña como es el arroz, porque está ya en su periodo de cosecha, de todas maneras, podría impactar en otros productos de siembra extendida como la papa o posiblemente el café, entre otros.

En cualquier caso, Romero descartó que, en caso escale el conflicto en Medio Oriente y haya riesgo de desabastecimiento, el Midagri vaya a intentar realizar importaciones de fertilizantes (como ocurrió durante el Gobierno de Pedro Castillo) porque esa no es una competencia del ministerio.

Por su parte, Fernando Cillóniz, experto de Informacción, coincidió en que no se espera que haya un desabastecimiento de fertilizantes, pero sí un mayor sobrecosto para los productores en la compra de esos insumos, y que habrá muchos que no podrán soportar esas alzas.

Consideró que, en el caso de las agroexportaciones, no se espera mayor impacto por ese factor en envíos al exterior de uvas y arándanos, pero sí en otros más marginales como el café y el cacao, porque sus precios de venta en los mercados de destino han caído, y ahora verán elevarse sus costos de producción.

¿Habrá impacto en precios?

En cuanto a la producción destinada al consumo interno, Cillóniz refirió que los cultivos en general se podrían ver afectados, y que no podrían trasladar los mayores costos por el uso de insumos a sus precios de venta, porque existe sobreproducción en muchos de ellos, como la papa y el arroz.

En tal sentido, la consecuencia del aumento de los costos de los insumos, y ahora también en los fletes de transporte en camiones, concluyó, a quienes va a terminar afectando más es a los mismos productores, que podrían quebrar financieramente y parar producción.

Como hay sobreproducción, el experto no cree que por ahora se vean alzas de precios de los productos agrícolas para el mercado local, pero en la medida que baje la oferta (por la afectación en los productores) y se mantenga el conflicto en Medio Oriente, a largo plazo sí se podrían ver alzas.

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