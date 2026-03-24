El conflicto en Medio Oriente no solo eleva el precio del petróleo, sino que también amenaza con encarecer a los fertilizantes, golpeando a países dependientes como el Perú. (Fuentes: Andina)
El conflicto en Medio Oriente no solo eleva el precio del petróleo, sino que también amenaza con encarecer a los fertilizantes, golpeando a países dependientes como el Perú. (Fuentes: Andina)
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Elías García Olano
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El sector agrícola nacional, que arrancó el 2026 con una dinámica positiva al crecer 5.6% en enero último, según data del Ministerio de Desarrollo Agrario y Riego (Midagri), podría enfrentar dificultades en lo que resta de la campaña 2025-2026, a raíz de factores tanto externos como internos, según expertos del sector y del ámbito privado. La situación se suma a los impactos por el fenómeno de El Niño costero.

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