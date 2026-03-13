Las empresas Transportadora de Gas del Perú (TGP) y Calidda, confirmaron el anuncio del Gobierno de que ya se empezó a restablecer el suministro a los consumidores de gas natural, tras el racionamiento aplicado a partir del 3 de este mes.

Horas antes, el presidente José María Balcázar anunció que a partir de esta mañana se ha reiniciado ya el transporte de gas natural luego de haberse superado en su totalidad la contingencia registrada en el gasoducto que transporta el gas de Camisea del Cusco a la costa.

En tal sentido, refirió también que se ha reiniciado la distribución progresiva del gas natural al sector transportes, a los taxistas y más de 970 pequeños industriales, a quienes se había racionado el suministro de ese combustible.

“Se está restableciendo gradualmente de suministro de gas; con la respuesta inmediata del Gobierno y articulada con sector privado se ha permitido adelantar el cronograma inicialmente previsto, para mañana sábado se tendrá completamente restablecido el suministro de distribución de gas natural para todos”, aseveró el Jefe de Estado, en conferencia de prensa del Consejo de Ministros.

Confirman que ya las pequeñas empresas que usan gas natural han retomado el suministro de ese combustible

TGP confirma: se restableció servicio

Hasta antes de este anuncio, Osinergmin aún tenía previsto que el restablecimiento total del servicio, incluyendo a todo tipo de industrias y plantas generadoras termoeléctricas, se realizaría todavía este domingo 15 del presente mes.

Por su parte, la empresa Transportadora de Gas del Perú (TGP), que opera el gasoducto, emitió un comunicado donde anuncia que, efectivamente, desde las 06:00 horas de este viernes se ha restablecido ya el servicio de transporte de gas natural, como de líquidos de ese gas.

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Eso, refiere la compañía, permitirá iniciar el proceso de normalización del servicio de transporte de esos combustibles a partir de la fecha.

Detalló que, previamente, a las 2 pm del último jueves, luego de haber culminado los trabajos de soldadura y verificación (de la tubería repuesta), se inició la puesta en operación del ducto de transporte de gas natural.

Operación a capacidad total

Este proceso, técnicamente complejo -explicó TGP-, requiere de un tiempo aproximado de 18 horas para ecualizar la presión a lo largo de los 730 kilómetros del ducto de gas natural. Asimismo, añade, fue necesario recuperar las condiciones de operación que permitan iniciar la prestación del servicio de transporte de manera progresiva.

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De esta forma, remarcó que el sistema de transporte de gas natural se encuentra listo para iniciar el restablecimiento progresivo de las entregas de gas en el City Gate de Lurín, al sur de Lima.

El suministro del gas natural se irá normalizando progresivamente entre lo que queda del viernes y el sábado, según empresas a cargo del servicio

“A lo largo del día (hoy viernes) las entregas de gas natural se irán normalizando hasta alcanzar su capacidad total el día sábado 14 a las 06:00 horas”, precisó la operadora.

Indicó que el gas natural disponible, desde el inicio de la prestación del servicio de transporte hasta su total recuperación, será puesto a disposición del mercado siguiendo las prioridades definidas por las autoridades del sector.

Calidda: ya se atiende a taxis e industrias

En tanto, Calidda, concesionaria del servicio de distribución del gas natural en Lima y Callao, informó a su vez que desde las 10 de la mañana de hoy habilitó el suministro de GNV para los conductores de vehículos.

Entre ellos, detalló, se incluyen taxis, cousters, mototaxis, y también vehículos pesados que consumen ese combustible, entre otros, quedando restablecido el 100% de dicho suministro y sin restricciones para todas las estaciones de servicio.

El suministro de GNV a camiones y vehículos ligeros también se ha restablecido, señala Calidda | Foto: Andina

Asimismo, refirió que continúa la rehabilitación progresiva del servicio para el sector industrial regulado (hasta 30,000 metros cúbicos), para quienes se terminará de habilitar el abastecimiento este sábado.

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Asimismo, refirió que las grandes industrias (que consumen más de 30,000 metros cúbicos de gas natural), estarán siendo reconectadas desde la tarde de este viernes hasta el sábado 14.

En el caso de las empresas generadoras eléctrica, detalló que podrán disponer nuevamente del 100% del suministro a partir del mismo sábado.

Alternativas para reducir vulnerabilidad

Por su parte, en esa misma conferencia de prensa, la presidenta del Consejo de Ministros, Denisse Miralles señaló que ahora toca evaluar con criterio técnico las alternativas para reducir la vulnerabilidad en el transporte del gas y contar con un sistema más resiliente y confiable.

A su turno, el ministro de Energía y Minas, Ángelo Alfaro, refirió que recibió información de estaciones de servicio de combustibles en el sentido que ya están volviendo a surtir de gas natural.

Asimismo, reiteró que en lo que queda de este gobierno transitorio a tener ya convocado el proyecto para la construcción de una planta regasificadora de gas natural para Lima y Callao, que la consideró una mejor alternativa que un segundo ducto paralelo al actual ducto que opera TGP.

El ministro Alfaro comentó que si fallara la planta de Camisea (en el Cusco) , así tuviéramos veinte gasoductos a la costa no serviría de nada, pero si se tuviera una planta regasificadora se podría a su vez tener un almacenamiento de 30 días de ese combustible, que sería proveido por buques metaneros con gas importado.