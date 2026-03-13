A continuación, algunas recomendaciones prácticas para cuidar el bolsillo en medio de la incertidumbre energética. Foto: Composición IA.
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Redacción Gestión
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La reciente presión sobre el y el aumento de su precio han comenzado a generar preocupación en los hogares peruanos. A ello se suma la , que encarece combustibles, energía e insumos importados, lo que podría trasladarse progresivamente al precio de alimentos, transporte y otros servicios.

En este contexto, muchas familias aún intentan ajustar sus presupuestos tras los efectos de la inflación acumulada de los últimos años.

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Especialistas del Observatorio Económico, Financiero y Social de la Universidad de Lima recomiendan adoptar medidas preventivas que permitan enfrentar posibles incrementos de precios y reducir el impacto en la economía doméstica.

A continuación, algunas recomendaciones prácticas para cuidar el bolsillo en medio de la .

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  1. Revisar y reorganizar el presupuesto familiar: El primer paso es tener claridad sobre cuánto ingresa y cuánto se gasta en el hogar. Elaborar un permite identificar gastos innecesarios y priorizar aquellos que son esenciales, como alimentación, transporte, vivienda y educación. Este ejercicio ayuda a tomar decisiones más informadas y evitar desequilibrios financieros.
  2. Reducir el consumo energético en casa: Pequeños cambios en los hábitos cotidianos pueden generar ahorros significativos. Usar el , apagar electrodomésticos cuando no se utilizan y aprovechar la luz natural son acciones simples que ayudan a reducir el consumo de energía y, por tanto, el gasto mensual.
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  1. Planificar las compras: En escenarios de incertidumbre económica es recomendable evitar compras impulsivas. Comparar precios, elaborar listas antes de ir al mercado y priorizar productos necesarios permite mantener un mayor control del presupuesto. También se sugiere aprovechar ofertas y considerar mercados locales, donde a menudo se encuentran precios más competitivos.
  2. Mantener una parte del ahorro en dólares: Los especialistas sugieren que una porción del ahorro -especialmente aquella que no se utilizará en el corto plazo- pueda mantenerse en dólares. Esta estrategia ayuda a proteger el dinero frente a eventuales depreciaciones del sol y reduce el impacto de las fluctuaciones del .
  3. Crear un fondo de emergencia: Contar con un fondo de contingencia, incluso si es pequeño, puede marcar la diferencia ante gastos inesperados o aumentos de precios. Reservar una parte del ingreso mensual permite afrontar imprevistos sin recurrir a créditos o endeudamiento.
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Cuidado con el vehículo

La escasez temporal de , originada por un incidente en la infraestructura de abastecimiento y la ruptura en el gasoducto de Camisea, también ha generado preocupación entre conductores que dependen de este . Ante la falta de suministro, algunos optan por alternativas improvisadas para mantener operativos sus vehículos, lo que puede generar riesgos y mayores gastos.

Especialistas advierten que utilizar en vehículos diseñados exclusivamente para GNV puede provocar fallas graves en el sistema y hasta incendios.

“El GLP y el GNV operan con configuraciones técnicas distintas. Cuando se introduce un combustible incompatible en el sistema, se pueden producir detonaciones, incendios o daños severos en el motor”, explica Claudia Figueroa, directora de Siniestros de Gallagher Perú.

Según la especialista, estas prácticas no solo ponen en riesgo al conductor, sino también a los pasajeros y peatones cercanos. Además, las reparaciones derivadas de este tipo de fallas pueden implicar costos elevados que afectan directamente el presupuesto familiar.

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Para evitar accidentes y gastos innecesarios, los especialistas recomiendan:

  • No utilizar combustibles incompatibles con el sistema instalado en el vehículo.
  • Verificar que los sistemas alternativos, como la gasolina en vehículos duales, estén operativos.
  • Realizar revisiones periódicas del sistema de inyección, calibración y refrigeración.
  • Abastecerse únicamente en estaciones formales y autorizadas.
  • En el caso de empresas con flotas, reforzar el mantenimiento preventivo y el control del abastecimiento.

“En situaciones de escasez es comprensible que los conductores busquen soluciones rápidas, pero usar combustibles incompatibles puede generar accidentes graves y pérdidas económicas importantes. La seguridad siempre debe ser la prioridad”, concluye Figueroa.

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