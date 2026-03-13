La reciente presión sobre el abastecimiento de gas y el aumento de su precio han comenzado a generar preocupación en los hogares peruanos. A ello se suma la volatilidad del tipo de cambio, que encarece combustibles, energía e insumos importados, lo que podría trasladarse progresivamente al precio de alimentos, transporte y otros servicios.

En este contexto, muchas familias aún intentan ajustar sus presupuestos tras los efectos de la inflación acumulada de los últimos años.

Especialistas del Observatorio Económico, Financiero y Social de la Universidad de Lima recomiendan adoptar medidas preventivas que permitan enfrentar posibles incrementos de precios y reducir el impacto en la economía doméstica.

A continuación, algunas recomendaciones prácticas para cuidar el bolsillo en medio de la incertidumbre energética.

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Revisar y reorganizar el presupuesto familiar: El primer paso es tener claridad sobre cuánto ingresa y cuánto se gasta en el hogar. Elaborar un presupuesto mensual permite identificar gastos innecesarios y priorizar aquellos que son esenciales, como alimentación, transporte, vivienda y educación. Este ejercicio ayuda a tomar decisiones más informadas y evitar desequilibrios financieros. Reducir el consumo energético en casa: Pequeños cambios en los hábitos cotidianos pueden generar ahorros significativos. Usar el gas de forma eficiente al cocinar, apagar electrodomésticos cuando no se utilizan y aprovechar la luz natural son acciones simples que ayudan a reducir el consumo de energía y, por tanto, el gasto mensual.

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Planificar las compras: En escenarios de incertidumbre económica es recomendable evitar compras impulsivas. Comparar precios, elaborar listas antes de ir al mercado y priorizar productos necesarios permite mantener un mayor control del presupuesto. También se sugiere aprovechar ofertas y considerar mercados locales, donde a menudo se encuentran precios más competitivos. Mantener una parte del ahorro en dólares: Los especialistas sugieren que una porción del ahorro -especialmente aquella que no se utilizará en el corto plazo- pueda mantenerse en dólares. Esta estrategia ayuda a proteger el dinero frente a eventuales depreciaciones del sol y reduce el impacto de las fluctuaciones del tipo de cambio. Crear un fondo de emergencia: Contar con un fondo de contingencia, incluso si es pequeño, puede marcar la diferencia ante gastos inesperados o aumentos de precios. Reservar una parte del ingreso mensual permite afrontar imprevistos sin recurrir a créditos o endeudamiento.

Cuidado con el vehículo

La escasez temporal de Gas Natural Vehicular (GNV), originada por un incidente en la infraestructura de abastecimiento y la ruptura en el gasoducto de Camisea, también ha generado preocupación entre conductores que dependen de este combustible. Ante la falta de suministro, algunos optan por alternativas improvisadas para mantener operativos sus vehículos, lo que puede generar riesgos y mayores gastos.

Especialistas advierten que utilizar Gas Licuado de Petróleo (GLP) en vehículos diseñados exclusivamente para GNV puede provocar fallas graves en el sistema y hasta incendios.

“El GLP y el GNV operan con configuraciones técnicas distintas. Cuando se introduce un combustible incompatible en el sistema, se pueden producir detonaciones, incendios o daños severos en el motor”, explica Claudia Figueroa, directora de Siniestros de Gallagher Perú.

Según la especialista, estas prácticas no solo ponen en riesgo al conductor, sino también a los pasajeros y peatones cercanos. Además, las reparaciones derivadas de este tipo de fallas pueden implicar costos elevados que afectan directamente el presupuesto familiar.

Para evitar accidentes y gastos innecesarios, los especialistas recomiendan:

No utilizar combustibles incompatibles con el sistema instalado en el vehículo.

Verificar que los sistemas alternativos, como la gasolina en vehículos duales, estén operativos.

Realizar revisiones periódicas del sistema de inyección, calibración y refrigeración.

Abastecerse únicamente en estaciones formales y autorizadas.

En el caso de empresas con flotas, reforzar el mantenimiento preventivo y el control del abastecimiento.

“En situaciones de escasez es comprensible que los conductores busquen soluciones rápidas, pero usar combustibles incompatibles puede generar accidentes graves y pérdidas económicas importantes. La seguridad siempre debe ser la prioridad”, concluye Figueroa.