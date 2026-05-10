Fresh Fruit, consultora de inteligencia comercial, ha catalogado el desempeño de las exportaciones de limón peruano en 2026 como “un año aún difícil” para esta categoría de la agroexportación.

Hasta abril del 2026, las exportaciones peruanas de limón alcanzaron US$ 56.6 millones, lo que representa una contracción frente a los US$ 70.8 millones registrados en el mismo periodo del 2025.

En términos de volumen, los envíos retrocedieron, pasando de 47,854 toneladas en 2025 a 43,633 toneladas en 2026, lo que evidencia una reducción en la oferta exportable. Con respecto al precio promedio, también, disminuyó de US$ 1.48 por kilogramo a US$ 1.30 por kilogramo.

Según Fresh Fruit el desempeño del limón en el primer cuatrimestre del 2026 refleja un ajuste respecto a años previos, influenciado por la normalización de precios en productos de alto valor.

Productos principales afectados

No obstante, la diversificación en presentaciones, especialmente en derivados como jugos, aceites y deshidratados, evidencia una característica del sector que le permite adaptarse a un entorno más competitivo.

Precisamente sobre el aceite de limón, la consultora remarcó que ha tenido una fuerte contracción en su valor. Pasó de US$ 112.52 por kilogramo en 2024 a US$ 70.69 por kilogramo en 2025; manteniendo su tendencia de ajuste durante los primeros meses del 2026.

El limón fresco se mantuvo como la principal categoría exportada durante el primer cuatrimestre del 2026, con una participación del 51% del valor total, alcanzando envíos por US$ 29.1 millones y más de 27,500 toneladas, a un precio promedio de US$ 1.06 por kilogramo.

Le siguieron el jugo de limón (17%), el aceite esencial (16%) y el limón deshidratado (15%), evidenciando una canasta diversificada con presencia tanto de productos frescos como de mayor valor agregado.

Zonas productivas y mercados de destino

En el ámbito productivo, Fresh Fruit recordó que el limón peruano se cultiva principalmente en la zona norte del país, donde las condiciones climáticas favorecen su desarrollo. En particular, Piura concentra más del 50% de la producción nacional, consolidándose como la principal zona productora y exportadora. Le siguen Lambayeque y Lima región.

Respecto a los mercados de destino, Estados Unidos se mantuvo como el principal comprador, concentrando el 29% del total exportado, con envíos por US$ 16. millones y aproximadamente 14,589 toneladas, a un precio promedio de US$ 1.12 por kilogramo. Los dos principales exportadores son Multifoods S.A.C. y Agroexportadora Sol de Olmos.

El segundo lugar fue para Países Bajos, con una participación del 13.2%, equivalente a US$ 7.5 millones y cerca de 2,989 toneladas, con un precio promedio de US$ 2.51 por kilogramo. Limones Piuranos S.A.C. y Trapani Cultivares Perú S.A.C. fueron las dos principales exportadoras a ese mercado.

Por su parte, Reino Unido representó el 11.8% del total exportado, con envíos por US$ 6.7 millones y alrededor de 2,223 toneladas, con lo que registró uno de los precios promedio más altos (US$ 3.00 por kilogramo), y fue la empresa vendedora Cítricos Peruanos S.A., seguida de Procesadora Larán S.A.C.