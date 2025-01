La exportación peruana de limón alcanzó las 45,313 toneladas, lo que representó un valor de US$ 47.6 millones en el 2024. Ante ello, la cifra reflejó un incremento de 28% en volumen y de 29% en valor en comparación con el 2023. Este repunte en el volumen fue clave para cerrar el año con mejores resultados.

Además, el precio por kilogramo aumentó solo 0.5%: pasó de de US$ 1.04 en el 2023 a US$ 1.05 en el 2024. Cabe señalar que, la principal vía de los envíos fue el mar; en detalle, el fruto se distribuyó principalmente por Terminales Portuarios Euroandinos (Paita), con el 92% de los despachos.

Mercados mundiales del limón peruano

De los 20 mercados a los que llegó el cítrico, Estados Unidos se consolidó como el principal destino del limón fresco peruano: absorbió el 33% de los envíos totales durante el 2024.

A este mercado se enviaron 14,599 toneladas por un valor de US$ 15.92 millones, lo que significó un crecimiento de 15% en volumen y de 9% en valor en comparación con el 2023. El precio promedio en este destino cayó 6%, por lo que se situó en US$ 1.09 por kilogramo frente a los US$ 1.15 registrados el año anterior.

Procesadora Laran S.A.C. lideró las exportaciones hacia la potencia norteamericana con una participación del 19%, un resultado mayor al 15% alcanzado en el 2023. Ecosac Agrícola S.A.C., el segundo exportador más importante, también ganó participación, al pasar de un 12% en el 2023 a un 14% en el 2024.

Los Países Bajos fue el segundo principal destino, con una participación del 19%. Las exportaciones hacia este mercado ascendieron a 6,588 toneladas por US$ 9.22 millones, marcando un incremento de +65% en volumen y de +94% en valor respecto del 2023.

Además, el precio promedio por kilogramo aumentó 18%, pasando de US$ 1.19 por kilogramo en el 2023 a US$ 1.40 en el 2024. Country Home S.A. lideró las exportaciones hacia los Países Bajos con una participación del 32%, aunque redujo su cuota frente al 54% del 2023.

Procesadora Laran S.A.C., con una participación del 21%, se posicionó como un actor relevante en este mercado, superando a Trapani Cultivares Perú S.A.C., que tuvo un 18% de participación en el 2023.

Chile completó el podio de los principales destinos, captando el 19% de las exportaciones totales de limón fresco peruano en el 2024. Con 11,456 toneladas enviadas por un valor de US$ 9.01 millones, esta plaza registró un crecimiento de 24% en volumen y 23% en valor en comparación con el 2023.

El precio promedio en este destino cayó ligeramente 1%, situándose en US$ 0.79 por kilogramo. Los principales exportadores hacia Chile en el 2024 fueron Limones Peruanos S.R.L. y Sociedad Agrícola Rapel S.A.C., con participaciones del 25% y 13%, respectivamente.

Esto fue muy parecido al 2023 para Limones Peruanos S.R.L., que fue líder con un 25% de participación, pero el segundo lugar fue para Inpronort E.I.R.L., que tuvo un 16% en el 2023.

