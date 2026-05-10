En la visita, ejecutivos de Zhuhai Huichang Transportation Investment -que opera dicha área de supervisión o canal verde aduanero para productos frescos- abrieron explícitamente la puerta a nuevos productos peruanos, con la cereza como protagonista. El mensaje ocurre mientras Chile domina el 95% de la cereza importada por China; y Perú acelera pilotos productivos en Arequipa y Áncash para entrar a ese negocio de más de US$3,300 millones (importación de cerezas en China).

“Las frutas pueden entrar a China por este puerto, por supuesto. Y las cerezas, a todos nos gustan las cerezas de su país”, comentó Huang Bin, director del Departamento de Operaciones Portuarias de Zhuhai Huichang Transportation Investment Co., Ltd., a Gestión.

El ejecutivo explicó que actualmente reciben mariscos congelados y fruta fresca de Latinoamérica. “En el futuro esperamos ver más y más productos de la región”, anotó.

La declaración se dio en el mismo complejo de inspección prioritaria 24/7 que conecta Zhuhai con Hong Kong y Macao, lo que permitiría a la carga peruana ingresar al sur de China sin depender de los puertos de Shanghai o Ningbo.

Chile domina el 95% de la cereza importada por China; y Perú acelera pilotos productivos en Arequipa y Áncash para entrar a ese negocio. (Fuente: Andina).

Guangdong: el mercado que define el precio de la fruta peruana

En la actualidad, la mayoría del arándano peruano que llega a China termina consumiéndose en la provincia de Guangdong. Sin embargo, la mayor parte ingresa por el este del país, vía Shanghai o Tianjin, y viaja una distancia larga por tierra hasta los mercados de Guangzhou y Shenzhen, en Guandong.

Dicha ruta agrega varios días de tránsito y un costo por contenedor en flete refrigerado interno.

Zhuhai busca cambiar esa lógica. Al estar en el corazón de Guangdong y conectada al Puente Hong Kong-Zhuhai-Macao, el puerto se convierte en acceso directo a 120 millones de consumidores de alto poder adquisitivo. “Si entra por Zhuhai, puede entrar a Hong Kong y Macao”, remarcó Huang Bin, en referencia a dos mercados que pagan más por fruta premium y que hoy se abastecen principalmente de Chile.

Fresh Lane: la aduana que no duerme y que Chile ya usa

El Air Land Fresh Lane es el canal verde aduanero del Puerto Zhuhai, diseñado para perecibles. Opera las 24 horas del día toda la semana con inspección integrada de aduanas y sanidad, lo que permite que un contenedor desaduanizado cruce a Hong Kong en pocas horas. En la actualidad, la cereza chilena emplea ese canal para llegar a los mercados mayoristas de Guangzhou antes del Año Nuevo Chino.

“Actualmente tenemos mariscos congelados y frutas frescas. Y en el futuro, esperamos ver más y más productos de América Latina”, subrayó Huang Bin durante el recorrido.

La frase revela la estrategia de Zhuhai: replicar con Perú el modelo logístico que consolidó a Chile como líder de la cereza en China. Para lograrlo, el puerto ya invirtió en cámaras de frío, laboratorios y personal especializado en protocolos fitosanitarios sudamericanos.

El Air Land Fresh Lane es el canal verde aduanero del Puerto Zhuhai, conectado al puente Hong Kong-Zhuhai-Macao, el más largo del mundo sobre el mar. (AP).

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Cereza peruana: el nuevo jugador en la mesa

Perú aún no exporta cereza a China. El reto es regulatorio y el Servicio Nacional de Sanidad Agraria (Senasa) negocia con la autoridad china el protocolo de acceso, un proceso que a Chile le tomó varios años. El interés de Zhuhai podría acelerar ese proceso.

Al tener un puerto dispuesto a ser “punta de lanza”, Perú gana un aliado para sustentar el análisis de riesgo ante China.

La ventana es clara: China importaría 600,000 toneladas métricas de cereza en la campaña 2025-2026, según Cherry Times. En ese volumen, Chile busca seguir liderando las ventas. Si Perú logra entrar con volumen en el futuro, podría competir directamente en la semana de altos precios por Año Nuevo Chino.

Sin embargo, las autoridades peruanas sostienen que la apuesta local debería apuntar a competir por calidad y no por cantidad en el corto plazo, cuando China dé luz verde a la cereza peruana.