Puerto de Zhuhai en China busca recibir futura carga de cerezas peruanas. (Foto: candoyi / Pixabay).
Puerto de Zhuhai en China busca recibir futura carga de cerezas peruanas. (Foto: candoyi / Pixabay).
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Josimar Cóndor
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A diferencia del puerto de Shanghai, ubicado en el este de China y puerta tradicional de la fruta sudamericana, el Puerto de Zhuhai está en el sur, en la provincia de Guangdong, a menos de una hora de Macao y conectado por puente a Hong Kong. Gestión estuvo en el sitio de inspección de Air Land Fresh Lane, en el puerto de Zhuhai del Puente Hong Kong-Zhuhai-Macao, donde autoridades portuarias confirmaron que la infraestructura está lista para recibir fruta fresca sudamericana, incluyendo a la próxima estrella peruana: la cereza.

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