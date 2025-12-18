Agrícola Pampa Baja apuesta por cerezas de bajo requerimiento de frío, adaptables a zonas no tradicionales. (Foto referencial: Andina).
Agrícola Pampa Baja apuesta por cerezas de bajo requerimiento de frío, adaptables a zonas no tradicionales. (Foto referencial: Andina).
, productor de paltas, uvas, arándanos y otros frutos, evalúa incursionar en el cultivo de cerezas, un producto no tradicional en su portafolio, como parte de una , especialmente la escasez de mano de obra especializada.

La empresa considera instalar una parcela de prueba de cerezas de bajo requerimiento de frío, que permitiría cosechar entre septiembre y octubre, una ventana que hoy presenta menor oferta en el mercado internacional. Se trata de una evaluación técnica y productiva, más que de una decisión de expansión comercial inmediata.

De otro lado, la empresa indicó que para el crecimiento agrícola. “No hay especialización agrícola en Majes. Necesitamos capacitar trabajadores o contratarlos en el norte”, explicó Claudio Albarracín, director general de la compañía, a Fresh Plaza.

Agrícola Pampa Baja debe capacitar trabajadores locales o traer personal del norte del país, elevando costos y complejidad. (Foto: Andina).
Pampa Baja evalúa nuevas opciones de crecimiento en tierras de Majes y Olmos

lo que ha llevado a la empresa a priorizar productos que demandan menos mano de obra, como la palta y la granada, y a evaluar nuevas alternativas productivas.

En ese marco, Agrícola Pampa Baja viene analizando las tierras que dispone en Majes y Olmos, con el objetivo de explorar distintas opciones de crecimiento que equilibren productividad, costos laborales y acceso a mercados internacionales.

La empresa opera en un entorno particularmente desafiante. Está ubicada en una zona desértica de Majes, donde el agua debe ser trasladada desde más de 100 kilómetros, a través de un sistema de riego que se abastece de la presa Condoroma.

El portafolio de Pampa Baja incluye paltas, uva de mesa, arándanos, mandarinas, granadas y cebollas dulces. (Foto: Andina).
La operación de Agrícola Pampa Baja

Con más de 1,300 hectáreas en Majes y 25 años de operación, , aprovechando períodos comerciales clave. Su portafolio incluye plata Hass, uva de mesa, mandarinas, granadas, arándanos y cebollas dulces.

Albarracín destacó que la empresa es la única gran operación comercial agrícola de la zona, que convive con pequeños productores que manejan parcelas de alrededor de cinco hectáreas. Esta configuración permite acceder a infraestructura avanzada, pero también expone la limitada tradición agrícola del área.

