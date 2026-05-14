La iniciativa la promueve esa agencia, en convenio con el gobierno regional y la Autoridad Portuaria Nacional (APN), para desarrollar ese proyectado corredor por etapas, bajo la modalidad de Asociación Público-Privada (APP).

Según ProInversión, ese proyecto apunta a convertir a Corío en un nodo logístico sostenible, orientado al almacenamiento, consolidación y distribución de la carga a escala internacional. Y, esta iniciativa forma parte del proceso de transformación bajo el modelo APP 5.0 que promueve corredores territoriales integrados y digitalización.

Etapas del proyecto

El Corredor Sur, que se haría realidad con una inversión estimada en US$ 7,000 millones, comprende cuatro áreas clave a desarrollar dentro de un total de 34 mil hectáreas ya saneadas y asignadas al proyecto por el gobierno regional en el distrito de Punta de Bombón, en la provincia de Islay.

La primera es la zona núcleo del puerto (1,127 hectáreas), la segunda es una plataforma logística más un aeropuerto (467 hectáreas); la tercera es la zona industrial y de desarrollo tecnológico (2,609 hectáreas) y la última la zona es ciudad puerto (1,192 hectáreas).

En una primera etapa, según el gobernador regional de Arequipa, Rohel Sánchez, se requerirán cerca de US$ 650 millones que permitirá iniciar la construcción del denominado núcleo portuario, que comprende la construcción del puerto de Corío.

Familias tuvieron que abandonar las ocupaciones ilegales, tras el desalojo de invasiones en terrenos destinados para el puerto Corío en Islay (Foto: GRA)

Plan maestro para Corío

A fin de dar un paso más para hacer realidad esa iniciativa estatal, según adelantaron a Gestión fuentes del sector, el 22 de este mes, la APN prevé realizar una sesión de directorio para decidir la aprobación de la propuesta de Plan Maestro para el puerto de Corío.

Actualmente, indicaron, funcionarios de la autoridad portuaria están avanzando en el desarrollo de un proyecto de plan maestro en forma conjunta con ProInversión y el gobierno regional de Arequipa, bajo convenio.

Ese plan maestro, explicaron, permitirá realizar luego la planificación del futuro terminal portuario en función a las proyecciones de carga que se requerirá movilizar en un futuro por la zona, es decir no solo por Corío, sino a través de otros puertos que ya existen en el sur, como Matarani (Arequipa) o Ilo (Moquegua).

Se logró recuperar 6,479 hectáreas de terreno estatal que serán destinadas al proyecto de Corío, informó el Gobierno Regional de Arequipa. Foto: GRA

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Irá en paralelo a iniciativa privada

Las voces consultadas refirieron que el proyecto del Corredor Sur, que se promueve como iniciativa estatal, se trabaja en paralelo a lo que desarrolla actualmente el consorcio Hub Corío Megapuerto del Sur, para sacar a Corío, por el contrario, como un puerto de iniciativa 100% privada, es decir similar al puerto de Chancay.

Como informó Gestión, el citado consorcio, integrado por las empresas Leet Arquitectura Ingeniería & Construcción y Beton Terra Ingenieros, ha retomado ese proyecto desde diciembre del 2025, luego que se levantara la suspensión de la viabilidad técnica temporal portuaria que le había otorgado la APN para realizar estudios que le permitan sustentar esa iniciativa privada (IP).

Ese consorcio también había cumplido con presentar un plan maestro para ese futuro puerto, el cual incluye un estudio de demanda de carga que es el que define las condiciones del servicio que se prestará en el futuro terminal, que será multipropósito.

Fase de estudios

El argumento de la APN para levantar la suspensión en ese momento fue que la normativa vigente no prohíbe la coexistencia de proyectos, y que en un escenario de elección excluyente entre una APP y una habilitación portuaria (para un puerto privado), la habilitación es más beneficiosa para el Estado, en base a un principio de eficiencia, menores costos de supervisión y menor plazo para su concretización.

A inicios de este año, el consorcio había indicado a Gestión que habían iniciado un estudio oceanográfico del área de influencia de Corío para determinar si era factible construir un puerto en ese lugar, y que esperaban obtener su viabilidad técnica definitiva entre julio y agosto del 2026, y luego conseguir financiamiento para ejecutar la construcción, con una inversión de US$ 2,000 millones.

La posición de ProInversión

Sobre el tema el director ejecutivo de ProInversión, Luis del Carpio, refirió a Gestión que el rol de esa entidad en este proyecto es el de integración, es decir que están trabajando en el Corredor Sur y que participarán en la promoción de todos sus componentes.

Del Carpio remarcó que, en general, están buscando puertos de salida por Perú para la carga del Brasil, que hoy sale por el Atlántico, de forma que llegue a los terminales de Callao, Chancay, Matarani o al futuro puerto Corío, en ruta al Asia.

“Nosotros no distinguimos, y tampoco queremos hacerlo, cuál va a ser la modalidad más apropiada [para Corío]. Creemos que va a ser una Asociación Público-Privada, pero si es que existe el interés de una iniciativa privada (IP), que sea en el marco de la Ley de Puertos, como ocurrió con Chancay, pues acompañaremos ese proceso”, anotó Del Carpio.

Luis Del Carpio, director ejecutivo de ProInversión, da su punto de vista sobre el megaproyecto de Corío. Foto: ProInversión.

¿Cómo se decidirá si sale por APP o como IP?

El expresidente de la APN, Juan Carlos Paz, refirió a Gestión que las dos alternativas que han surgido para sacar adelante Corío, sea como APP o como IP son válidas, pero que existe un orden para que se pueda desarrollar una u otra.

Explicó que, en cumplimiento del Texto Único de Procedimientos Administrativos (TUPA) de la APN, por el momento, prevalece como primera opción la iniciativa del consorcio, en tanto cumpla los pasos requeridos para concretar el proyecto en el tiempo establecido.

En este último caso, Paz refirió que la viabilidad técnica temporal le otorga al privado plazo hasta julio del 2028 para cumplir esa etapa de estudios preliminares.

Si es que el consorcio completa en ese lapso los estudios de la actual fase de viabilidad técnica temporal, y logra que se le apruebe viabilidad técnica definitiva, ya podría pasar a la siguiente etapa, que es la habilitación portuaria, donde podrá definir el expediente técnico del proyecto y obtener el financiamiento para la construcción del puerto.

Si es que el privado no lograra concretar esos pasos, entonces, anotó Paz, la alternativa sería continuar el proyecto como una APP.