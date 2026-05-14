En este mes la APN decidirá si aprueba el plan maestro para el desarrollo del puerto de Corío
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Elías García Olano
mailElías García Olano

La semana pasada, ProInversión realizó un roadshow internacional a fin de promover el denominado “Corredor Sur del Perú”, que incluye la construcción del futuro puerto de Corío, en la región Arequipa, y proyectos complementarios para su desarrollo.

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