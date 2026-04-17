ProInversión informó, mediante un comunicado, que junto al Ministerio de Transportes y Comunicaciones (MTC) están analizando tomar acciones legales contra la empresa Shougang Hierro Perú, por impedir el ejercicio de funciones públicas.

Concretamente, indicó la agencia, el pasado 16 de abril personal de la minera bloqueó el acceso al área de concesión determinada para el Nuevo Terminal Portuario de San Juan de Marcona.

Un equipo de ProInversión, el MTC y Ositrán se encontraban en la zona para realizar las acciones de entrega del terreno al concesionario San Juan Port S.A., pero fueron detenidos por personal de la minera de capitales chinos.

Al respecto, la agencia del Ministerio de Economía y Finanzas (MEF) recordó que el terreno ha sido transferido, de parte del Ministerio de Defensa al MTC, vía el Decreto Supremo 009-2010-DE. Además, cuenta con un contrato de concesión ya vigente, luego de que fuese suscrita la Asociación Público-Privada (APP) el último 31 de marzo.

De igual forma, ProInversión señaló que “el ingreso al área correspondía plenamente”, ya que el proyecto ha sido declarado de necesidad pública vía la ley 28521 y el predio, de titularidad del MTC, está debidamente inscrito en Registros Públicos de la Oficina Registral de Nasca y Registro de Propiedad Inmueble de Ica.

“La inspección forma parte de la ejecución contractual de un proyecto que contempla una inversión superior a US$ 400 millones, la generación de más de 1,500 empleos y el destrabe de inversiones por aproximadamente US$ 17,000 millones”, agregaron.