ProInversión no fue el único ente del Estado peruano que recibió un maltrato de parte de la minera china. Equipos del MTC y Ositrán también se encontraban en la zona. (Foto: Difusión).
ProInversión no fue el único ente del Estado peruano que recibió un maltrato de parte de la minera china. Equipos del MTC y Ositrán también se encontraban en la zona. (Foto: Difusión).
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Redacción Gestión
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Concretamente, indicó la agencia, el pasado 16 de abril personal de la minera bloqueó el acceso al área de concesión determinada para el Nuevo Terminal Portuario de San Juan de Marcona.

Un equipo de ProInversión, el MTC y Ositrán se encontraban en la zona para realizar las acciones de entrega del terreno al concesionario San Juan Port S.A., pero fueron detenidos por personal de la minera de capitales chinos.

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Al respecto, la agencia del Ministerio de Economía y Finanzas (MEF) recordó que el terreno ha sido transferido, de parte del Ministerio de Defensa al MTC, vía el Decreto Supremo 009-2010-DE. Además, cuenta con un contrato de concesión ya vigente, luego de que fuese suscrita la Asociación Público-Privada (APP) el último 31 de marzo.

De igual forma, ProInversión señaló que “el ingreso al área correspondía plenamente”, ya que el proyecto ha sido declarado de necesidad pública vía la ley 28521 y el predio, de titularidad del MTC, está debidamente inscrito en Registros Públicos de la Oficina Registral de Nasca y Registro de Propiedad Inmueble de Ica.

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