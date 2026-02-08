La subsidiaria de la estatal china Shougang Group presentó ante el Servicio Nacional de Certificación Ambiental para las Inversiones Sostenibles (Senace) la Segunda Modificación del Estudio de Impacto Ambiental (MEIA-d) del proyecto de ampliación de la mina y la planta de beneficio Marcona.

La propuesta apunta a extender la vida útil de la operación por 24 años adicionales. Para lograrlo, la empresa plantea la ampliación de tres tajos en la zona minera, lo que a su vez requerirá expandir tres botaderos de desmonte y modificar el trazo de la Faja Mina 21,necesaria para el transporte del mineral.

En detalle, el plan contempla la ampliación y profundización del tajo 5, la zona minera 2 y el tajo 14, además del cambio de trazo de la Faja Mina 21. También se incluye la habilitación del botadero 1, el botadero 2 Este y el botadero 3.

La propuesta de Shougang contempla la ampliación y profundización de los tajos 5, 14 y la zona minera 2, componentes centrales para extender la vida útil del proyecto. Foto: Andina.

Etapa de construcción y operación

Según el documento ambiental, la construcción de los nuevos componentes planteados por Shougang estará a cargo de un contratista, bajo la supervisión de la empresa minera, que se encargará de verificar el cumplimiento de la normativa vigente y de los planes de manejo ambiental y social. Dicha etapa tendrá una duración estimada de ocho meses y estará orientada a adecuar las instalaciones para asegurar la continuidad de las operaciones en las zonas ampliadas.

Durante la fase operativa, las actividades se concentrarán en tres componentes: los tajos, la faja transportadora y los botaderos. El proceso productivo comienza con la perforación del terreno y continúa con la voladura controlada, que emplea explosivos según el tipo de material. Luego, el mineral es cargado y trasladado a las plantas de chancado, mientras que el desmonte es llevado a las áreas de disposición.

El mineral extraído pasa por un proceso de chancado primario y secundario, que reduce su tamaño para facilitar su tratamiento. Actualmente, la operación cuenta con ocho plantas de chancado, ubicadas en distintos tajos y zonas mineras, con capacidades que oscilan entre 1,100 y 5,500 toneladas métricas por hora.

En cuanto a la faja transportadora, el proyecto contempla la construcción de la Faja Mina 21, que permitirá trasladar el mineral desde la Mina 21 —próxima a entrar en operación— hasta la Planta de Chancado Secundario. La intervención se desarrollará en un área de 16.92 hectáreas. La nueva faja tendrá una longitud de 6.95 kilómetros y un ancho de 1.70 metros, además de una franja adicional de 12.5 metros a cada lado para facilitar el tránsito de equipos durante su montaje y mantenimiento, lo que eleva el área total intervenida a 17.38 hectáreas.

Con una inversión cercana a los US$ 1,900 millones, Shougang busca asegurar la continuidad de sus operaciones mineras en Marcona por las próximas décadas. Foto: Andina.

Inversión total de Shougang

Actualmente, la operación minera de Shougang tiene una vida útil de 30 años, conforme con su Estudio de Impacto Ambiental (EIA) original. Con la Segunda Modificación del EIA, la empresa busca extender sus operaciones por 24 años adicionales y asegurar la continuidad del proyecto en el largo plazo.

La ampliación de vida útil implica una inversión total estimada de US$ 1,867.6 millones . De este monto, US$ 82.6 millones se destinarán a la etapa de construcción, US$ 1,781.9 millones a la operación y US$ 3.04 millones al cierre.

La mayor parte de la inversión se concentraría en la zona minera 2, con US$ 833.9 millones, seguida por el tajo 5 (US$ 451.9 millones) y el tajo 14 (US$ 370.4 millones). El resto del presupuesto se destinará a la modificación de la Faja Mina 21 y a la ampliación de los botaderos.