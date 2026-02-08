Shougang Hierro Perú apunta a ampliar la vida útil de su operación en San Juan de Marcona (Nasca), dedicada a la extracción y beneficio de minerales de hierro. La unidad minera se extiende sobre 37 concesiones otorgadas por el Estado peruano y organiza sus actividades en tres zonas operativas. La zona de Mina concentra la extracción del mineral y será el eje de los nuevos componentes proyectados para prolongar la operación. La zona San Nicolás alberga el complejo metalúrgico, donde se procesa el mineral y se realiza el embarque de los productos. En tanto, la zona San Juan, ubicada en la bahía de Marcona, reúne las oficinas administrativas, el campamento y los servicios generales. ¿Qué tiene previsto ejecutar?
