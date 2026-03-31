La Agencia de Promoción de la Inversión Privada (ProInversión) suscribió el contrato de concesión para el desarrollo del proyecto del nuevo Terminal Portuario de San Juan de Marcona, ubicado en el departamento de Ica, con una inversión de US$405 millones.

El acto protocolar contó con la participación del presidente ejecutivo de ProInversión, Luis Del Carpio; el presidente del directorio de la Autoridad Portuaria Nacional (APN), Abel Alvarado Huertas, así como representantes de la Sociedad Concesionaria San Juan Port S.A.

El Nuevo Terminal Portuario de San Juan de Marcona es el primer proyecto que ProInversión firma como entidad concedente, en el marco de su nuevo rol para impulsar y liderar el desarrollo de grandes inversiones estratégicas para el país, refirió dicha agencia.

Será el tercer puerto más grande del país

El proyecto se ejecutará bajo la modalidad de Asociación Público-Privada (APP) e incluye el diseño, financiamiento, construcción, operación y mantenimiento del nuevo terminal.

La ejecución de este proyecto convertirá a San Juan de Marcona en el tercer puerto más grande del Perú, después del Callao y Chancay, fortaleciendo la capacidad portuaria nacional y la competitividad del comercio exterior, avizoró la entidad.

Detalló que contará con dos muelles, tres amarraderos y equipamiento especializado para atender distintos tipos de carga, como granel, carga general y contenedores, lo que permitirá dinamizar el transporte de mercancías y mejorar la conexión logística del sur del país.

proyecto del nuevo puerto de San Juan de Marcona atenderá principalmente carga de cobre y hierro

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Atención a carga minera

La infraestructura estará orientada principalmente al almacenamiento y embarque de concentrados de hierro y cobre, con una capacidad de atención de hasta 47 millones de toneladas métricas de minerales e insumos provenientes de proyectos mineros de la zona.

Su desarrollo generaría además más de US$ 2,000 millones en inversiones complementarias en el área de influencia del puerto, anotó ProInversión.

En el ámbito social y económico, el nuevo terminal generará 1,500 empleos durante sus primeros cinco años de operación y permitirá la creación de un Fondo Social que recaudaría S/ 290 millones a lo largo del plazo de la concesión, recursos que serán destinados al desarrollo de las zonas de influencia del proyecto.

Desarrollo en etapas

La ejecución de la obra se desarrollará en cuatro etapas. La primera contempla la construcción del muelle especializado en minerales, con una inversión estimada de US$ 271 millones.

La segunda etapa incluye el muelle especializado en carga general; mientras que la tercera y cuarta etapa estarán orientadas a la ampliación de los almacenes de minerales y la consolidación de la infraestructura logística.

La agencia refiere que con este proyecto, se posicionará al Perú como un hub logístico regional, en beneficio de sectores como la minería, la agroexportación, la manufactura y el comercio exterior.