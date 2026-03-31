Los oleajes anómalos persisten con el paso de las horas y por eso se mantiene cerrado al tránsito un sentido de la Costa Verde Callao. Foto: Andina
Los oleajes anómalos persisten con el paso de las horas y por eso se mantiene cerrado al tránsito un sentido de la Costa Verde Callao. Foto: Andina
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Redacción Gestión
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Un tramo de la vía expresa será cerrado, debido a los riesgos que presenta para el tránsito vehicular, tras registrarse accidentes recientes y condiciones adversas.

La restricción comprende el recorrido que va desde la , en un tramo de aproximadamente cinco kilómetros, donde se han identificado diversos problemas que afectan la circulación y seguridad de los conductores.

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Según reportes difundidos por Canal N, en el área se vienen registrando oleajes anómalos que impactan directamente sobre la vía.

Estas condiciones generan acumulación de agua y dejan residuos como piedras y otros materiales sobre la calzada, incrementando el riesgo de siniestros.

Inauguración del tramo Callao de la Costa Verde en 2022. Foto: Hugo Pérez/GEC
Inauguración del tramo Callao de la Costa Verde en 2022. Foto: Hugo Pérez/GEC
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A ello se suma el evidente deterioro del tramo, que carece de mantenimiento adecuado pese a tratarse de una obra relativamente reciente. La vía expresa fue inaugurada en 2022; sin embargo, ya presenta deficiencias en infraestructura, seguridad y conservación.

Ante este escenario, el cierre busca prevenir nuevos accidentes y reducir los peligros para los usuarios, mientras se evalúan las acciones necesarias para una intervención inmediata que garantice condiciones seguras de tránsito y resguarde la integridad de la ciudadanía.

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