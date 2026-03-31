Un tramo de la vía expresa Costa Verde en el Callao será cerrado, debido a los riesgos que presenta para el tránsito vehicular, tras registrarse accidentes recientes y condiciones adversas.

La restricción comprende el recorrido que va desde la Costa Verde chalaca hasta Chucuito, en un tramo de aproximadamente cinco kilómetros, donde se han identificado diversos problemas que afectan la circulación y seguridad de los conductores.

Según reportes difundidos por Canal N, en el área se vienen registrando oleajes anómalos que impactan directamente sobre la vía.

Estas condiciones generan acumulación de agua y dejan residuos como piedras y otros materiales sobre la calzada, incrementando el riesgo de siniestros.

Inauguración del tramo Callao de la Costa Verde en 2022. Foto: Hugo Pérez/GEC

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A ello se suma el evidente deterioro del tramo, que carece de mantenimiento adecuado pese a tratarse de una obra relativamente reciente. La vía expresa fue inaugurada en 2022; sin embargo, ya presenta deficiencias en infraestructura, seguridad y conservación.

Ante este escenario, el cierre busca prevenir nuevos accidentes y reducir los peligros para los usuarios, mientras se evalúan las acciones necesarias para una intervención inmediata que garantice condiciones seguras de tránsito y resguarde la integridad de la ciudadanía.