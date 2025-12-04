La Municipalidad Metropolitana de Lima anunció el cierre total de la Costa Verde desde las 11:30 p. m. de hoy jueves, con motivo de las competencias de los XX Juegos Bolivarianos 2025, que se desarrollarán este viernes 5 de diciembre en el circuito de playas, a fin de garantizar la seguridad de deportistas, peatones y personas con movilidad reducida.

Horarios y tramos cerrados

Para la competencia de ciclismo de ruta y triatlón, el cierre será desde el jueves 4 de diciembre, 11:30 p. m., hasta el viernes 5 de diciembre, 1:00 p. m.

Tramo afectado: entre San Miguel y Chorrillos.

Bajadas cerradas: Escardó, Bertolotto, Brasil, Marbella, San Martín, Balta y Armendáriz.

Para la marcha atlética, el cierre será desde el viernes 5 de diciembre, 11:30 p. m., hasta sábado 6 de diciembre, 1:00 p. m.

Tramo afectado: entre Barranco y Chorrillos.

Plan de desvío vehicular

En sentido hacia Chorrillos:

Av. Costanera, av. Juan Bertolotto, jr. Cte. Espinar, av. José A. de Sucre, jr. Diego Ferré, av. del Ejército, av. Pérez Araníbar, malecón de la Marina, malecón Cisneros, malecón Reserva, av. Armendáriz, av. Miguel Grau, av. El Sol, av. San Martín, av. Pedro de Osma, av. Chorrillos y av. José Olaya.

En sentido hacia el Callao:

Malecón Grau, psje. Rada, av. Chorrillos, av. Pedro de Osma, jr. 28 de Julio, av. Miguel Grau, av. Reducto, av. 28 de Julio, av. La Paz, av. Ricardo Palma, av. José Pardo, av. del Ejército, av. Pérez Araníbar, calle Diego Ferré, jr. Tacna, jr. Salaverry y jr. Federico Gálvez.

Para Marcha Atlética (hacia Chorrillos):

Bajada Armendáriz, av. Miguel Grau, av. El Sol, av. San Martín, av. Chorrillos y av. José Olaya.

La comuna limeña exhortó a los conductores a planificar sus desplazamientos, respetar la señalización instalada y seguir las indicaciones del personal operativo para evitar contratiempos durante el desarrollo de estas actividades deportivas.