La Municipalidad de Lima informó que durante este fin de semana se cancelará el paso de vehículos en algunos tramos de la Costa Verde, ya que se realizarán algunas competencias de los Juegos Bolivarianos 2025.

Bloqueo por marcha atlética

Este viernes 28 de noviembre se cerrará el pase hasta la 1:00 pm del sábado 29, y el desvío del tramo norte -sur empezará por la bajada Armendáriz, y continuará por la avenida Grau, el Sol, prolongación San Martín, San Pedro de Osma, Chorilos y José Olaya.

En caso del desvío sur - norte, será por el malecón Grau.

Bloqueo por triatlón

El martes 2 de diciembre a las 11:30 pm, hasta el 3 de diciembre a la 1:00 pm, se cerrará la vía mayor.

El desvío norte - sur iniciará por Armendáriz, el Sol, San Marín y José Olaya; mientras que en sur - norte, por mariscal Nieto, Alejandro Iglesias, Chorrillos, Miguel Grau, Reducto y bajada Armendáriz.

Cierre de la bajada de Armendáriz con destino a la Costa Verde por los Juegos Bolivarianos 2025. Fotos: Joel Alonzo/ @photo.gec

Bloque por ciclismo

El jueves 4 de diciembre se cerrará un tramo de la Costa Verde desde las 11:30 pm hasta la 1:00 pm del viernes 5.

El desvío de coches en el trayecto norte - sur se dará por las avenidas Costanera, Bertolotto, Armendariz, San Martín y José Olaya.

En el sentido sur - norte, los autos tendrán que ir por las avenidas Chorrillos, Miguel Grau, Reducto, José Pardo, Pérez Araníbar, Del Ejército y La Paz.