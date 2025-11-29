La Costa Verde permanecerá cerrada por competiciones de los Juegos Bolivarianos. Foto: Joel Alonzo/ @photo.gec
La Costa Verde permanecerá cerrada por competiciones de los Juegos Bolivarianos. Foto: Joel Alonzo/ @photo.gec
Únete a nuestro canal
Newsletter general
Redacción Gestión
mailRedacción Gestión

en algunos tramos de la Costa Verde, ya que se realizarán algunas competencias de los Juegos Bolivarianos 2025.

Bloqueo por marcha atlética

Este viernes 28 de noviembre se cerrará el pase hasta la 1:00 pm del sábado 29, y el desvío del tramo norte -sur empezará por la bajada Armendáriz, y continuará por la avenida Grau, el Sol, prolongación San Martín, San Pedro de Osma, Chorilos y José Olaya.

En caso del desvío sur - norte, será por el malecón Grau.

LEA TAMBIÉN: ¿Qué puede hacer legalmente el Perú para controlar el ingreso de migrantes irregulares?

Bloqueo por triatlón

El martes 2 de diciembre a las 11:30 pm, hasta el 3 de diciembre a la 1:00 pm, se cerrará la vía mayor.

El desvío norte - sur iniciará por Armendáriz, el Sol, San Marín y José Olaya; mientras que en sur - norte, por mariscal Nieto, Alejandro Iglesias, Chorrillos, Miguel Grau, Reducto y bajada Armendáriz.

Cierre de la bajada de Armendáriz con destino a la Costa Verde por los Juegos Bolivarianos 2025. Fotos: Joel Alonzo/ @photo.gec
Cierre de la bajada de Armendáriz con destino a la Costa Verde por los Juegos Bolivarianos 2025. Fotos: Joel Alonzo/ @photo.gec

Bloque por ciclismo

El jueves 4 de diciembre se cerrará un tramo de la Costa Verde desde las 11:30 pm hasta la 1:00 pm del viernes 5.

LEA TAMBIÉN: MML abre nueva sede para la emisión de licencias de conducir de motocicletas, ¿dónde?

El desvío de coches en el trayecto norte - sur se dará por las avenidas Costanera, Bertolotto, Armendariz, San Martín y José Olaya.

En el sentido sur - norte, los autos tendrán que ir por las avenidas Chorrillos, Miguel Grau, Reducto, José Pardo, Pérez Araníbar, Del Ejército y La Paz.

TE PUEDE INTERESAR

Anuncian cierre total de la Costa Verde por los Juegos Bolivarianos 2025
Desvíos y cambios en el transporte público por Juegos Bolivarianos 2025
MEF transfiere recursos para acelerar la organización de los Juegos Bolivarianos
Juegos Bolivarianos inician este sábado, pero sedes deportivas aún no estarían terminadas

TAGS

Estimado(a) lector(a)

En Gestión, valoramos profundamente la labor periodística que realizamos para mantenerlos informados. Por ello, les recordamos que no está permitido, reproducir, comercializar, distribuir, copiar total o parcialmente los contenidos que publicamos en nuestra web, sin autorizacion previa y expresa de Empresa Editora El Comercio S.A.

En su lugar, los invitamos a compartir el enlace de nuestras publicaciones, para que más personas puedan acceder a información veraz y de calidad directamente desde nuestra fuente oficial.

Asimismo, pueden suscribirse y disfrutar de todo el contenido exclusivo que elaboramos para Uds.

Gracias por ayudarnos a proteger y valorar este esfuerzo.