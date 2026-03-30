Para David Hernández, presidente de la entidad, la iniciativa no solo responde a un “desconocimiento técnico”, sino que además podría comprometer inversiones millonarias. Foto: GEC. FOTOS: MARIO ZAPATA N. / @PHOTO.GEC
Para David Hernández, presidente de la entidad, la iniciativa no solo responde a un “desconocimiento técnico”, sino que además podría comprometer inversiones millonarias. Foto: GEC. FOTOS: MARIO ZAPATA N. / @PHOTO.GEC
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Carlos Rosales Salas
mailCarlos Rosales Salas

La propuesta de eliminar la Autoridad de Transporte Urbano para Lima y Callao (ATU) -impulsada por un grupo de candidatos presidenciales- ha reabierto el debate sobre el modelo de gestión del transporte urbano en Lima y Callao, en medio de cuestionamientos por la persistencia del transporte informal y la congestión en la ciudad.

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