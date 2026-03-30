Para David Hernández, presidente de la entidad, la iniciativa no solo responde a un “desconocimiento técnico”, sino que además podría comprometer inversiones y afectar la gobernanza del sistema.

“Dar acabar con el régimen de gestión común sería uno de los más grandes errores en los modelos de gestión pública actual”, mencionó a Gestión en respuesta a los candidatos.

“Yo creo que sería básico que pudieran leer siquiera la ley de municipalidades”, agregó.

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Riesgo regulatorio y señal a inversionistas

Frente al planteamiento de eliminar la ATU, Hernández fue enfático en que se trata de una señal negativa para el mercado.

“Sí resultaría preocupante para quienes vienen respaldando lo que es la estabilidad jurídica y la estructuración financiera para la recuperación de la flota de transporte”, afirmó.

El funcionario explicó que, bajo el modelo actual, se han desarrollado mecanismos vinculados al sistema de recaudo.

“Ya entró Plin y Yape, han entrado otros operadores de tarjetas digitales”, agregó.

Impacto económico de una eventual eliminación

El presidente de la ATU advirtió que una eventual eliminación de la entidad podría afectar directamente este proceso.

“Estamos hablando casi de nueve mil vehículos… estamos hablando de casi unos 1 mil millones de dólares”, sostuvo.

Además, alertó sobre los efectos de fragmentar nuevamente la gestión del transporte.

“Entraría en riesgo, porque si volvemos a trabajar por separado, la superposición de rutas, el cambio volvería otra vez al modelo antiguo”, indicó.

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¿Qué pasaría si desaparece la ATU?

Hernández señaló que eliminar la ATU implicaría romper el esquema de gestión unificada entre Lima y Callao.

“Volveríamos a un modelo municipal de separación y de gestión dividida de los servicios de transporte”, afirmó.

Como ejemplo del modelo actual, destacó la integración de rutas.

“Hoy día el corredor rojo llega hasta el Callao”, dijo.

ATU busca que en abril se inicie la implementación de dos componentes clave del sistema de recaudo único, el fideicomiso maestro y la cámara de compensación. Foto: Atu.

Autocrítica

El titular de la ATU reconoció que la entidad tuvo inicialmente un enfoque normativo.

“Hemos tenido una ATU muy administrativa, muy normativa, muy documental”, indicó.

No obstante, sostuvo que actualmente se ha pasado a una etapa de ejecución.

“Estamos yendo ya a la ATU de acción concreta, que es decir, que se cambien los vehículos, a la ATU que va a inversiones”, explicó.

Renovación de flota y avance frente a la meta

Uno de los principales ejes del modelo es la renovación de flota dentro del plan regulador de rutas para Lima y Callao.

Según Hernández, entre febrero de 2025 y febrero de 2026 se han incorporado 780 buses nuevos, frente a una meta mayor de renovación.

“Hoy día bajo esas nuevas normas tenemos setecientos ochenta buses nuevos desde que se dio la norma en febrero de dos mil veinticinco a febrero de dos mil veintiséis”, indicó.

Asimismo, precisó la magnitud del objetivo.“Debemos renovar seis, nueve mil vehículos de transporte público”, señaló.

Indicadores: flota, tiempo de viaje y tarifas

Hernández señaló que los avances deben medirse con indicadores concretos vinculados al servicio.

“La tarifa debe bajar, el tiempo de viaje debe bajar, la cobertura debe ser ampliada, los vehículos deben ampliarse”, enfatizó.

Financiamiento y proyectos de gran escala

En relación con los proyectos de infraestructura, el funcionario remarcó la magnitud de las inversiones requeridas.

“Estamos hablando de cosas que son mucho más caras… más de diez mil millones de dólares que se pueden ejecutar”, explicó.

Asimismo, mencionó el trabajo con ProInversión en el desarrollo de iniciativas como nuevas líneas del Metro de Lima.