La Autoridad de Transporte Urbano para Lima y Callao (ATU) ejecutará desde la primera semana de abril mejoras en 82 paraderos de los corredores complementarios ubicados en Lima y Callao.

Los trabajos consisten en la instalación de tótems informativos, pisos podotáctiles que facilitarán el desplazamiento de personas con discapacidad visual, termotechos para proteger a los usuarios del sol y la lluvia, espacios adecuados para personas en silla de ruedas, placas informativas en braille y mejoras en la señalización y colores de orientación.

La etapa de mejoramiento de la infraestructura de paraderos se iniciará en la primera semana de abril e incluirá intervenciones en distritos como San Juan de Lurigancho, Rímac, La Perla, Bellavista y San Miguel.

Entre los principales puntos a intervenir destacan nodos viales estratégicos que conectan Lima y el Callao, como los paraderos Óvalo La Perla y La Marina, pertenecientes al corredor Rojo.

También resalta el paradero Plaza San Miguel que contará en sus inmediaciones con un paradero de bicicletas antes del cruce de la avenida La Marina con la avenida Universitaria. La mejora de la infraestructura en estos paraderos beneficiará a más de 1.78 millones de usuarios al año que utilizan estos puntos de embarque.

Entre otros paraderos de alta demanda que serán mejorados destaca Amancaes, que conecta el Rímac con Lima Norte y el centro de la ciudad; Prolongación Tacna, ubicado en el Cercado de Lima y clave para la conexión entre la avenida Tacna y el eje Abancay–Garcilaso; así como Caja de Agua, que articula la movilidad entre San Juan de Lurigancho y el Rímac, a través de los buses del corredor Azul.

A esta lista también se suman macroparaderos del corredor Morado, como el paradero Central, reconocido por ser uno de los más concurridos del sistema y desde donde se movilizan al año más de 30 mil usuarios. Asimismo, se intervendrá el paradero Mercado de Flores, ubicado en una zona comercial consolidada del Rímac y cercano a importantes puntos históricos como la Alameda Chabuca Granda, la Basílica Santuario Santa Rosa de Lima y la Plaza de Acho.

El diseño y la planificación de estas mejoras se desarrollan conforme a los lineamientos establecidos en la “Guía de paraderos de los servicios de transporte regular del Sistema Integrado de Transporte de Lima y Callao”, aprobada por la ATU y publicada en mayo de 2024.