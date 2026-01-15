La Autoridad de Transporte Urbano para Lima y Callao (ATU) y Yape anunciaron hoy una alianza estratégica, ¿de qué se trata?

Los más de 750,000 usuarios del Metropolitano y de los corredores podrán recargar sus tarjetas de transporte desde Yape.

Los ciudadanos podrán realizar la recarga de sus tarjetas del Metropolitano y de los corredores (Lima Pass) a través de la funcionalidad “Yapear Servicios” de Yape, facilitando la planificación de sus viajes al digitalizar el pago.

Yape tiene más de 15 millones de usuarios. (Foto: composición GEC)

En la funcionalidad de Yape, los usuarios podrán ingresar el número de su tarjeta del Metropolitano o Lima Pass, elegir el monto y confirmar el pago. Cabe resaltar que esta novedad está disponible para los más de 15 millones de yaperos activos con cuenta BCP o Yape con DNI.

Metropolitano tendrá nueva opción para recarga de tarjeta. (Foto. Andina)

“Esta integración no solo es un paso importante para seguir impulsando la inclusión financiera y digital en nuestro país, sino que reafirma nuestro propósito de facilitar el día a día de millones de peruanos. Es así como buscamos digitalizar el 20% de las recargas durante el primer trimestre”, afirmó Raimundo Morales, CEO de Yape.

Conoce el paso a paso para recargar tus tarjetas de transporte con Yape:

Para el Metropolitano:

Desde tu app de Yape, ingresa a “Yapear Servicios”. Escribe “Metropolitano y Corredores” en el buscador. Ingresa los 10 dígitos de la tarjeta a recargar. Puede ser tuya o la de otra persona. Coloca el monto desde S/ 10 y yapea. Después de 15 minutos, activa el saldo de tu tarjeta en el módulo de activación en cualquier estación del Metropolitano. Luego, ya puedes pagar tu pasaje.

Para el Corredor:

Desde tu app de Yape, ingresa a “Yapear Servicios”. Escribe “Metropolitano y Corredores” en el buscador. Ingresa los 10 dígitos de la tarjeta a recargar. Puede ser tuya o la de otra persona. Coloca el monto desde S/ 10 y yapea. Después de 15 minutos, acerca tu tarjeta para pagar y tu saldo se activará al mismo tiempo en que se te cobra el monto del pasaje.

Es importante agregar que las recargas pueden realizarse entre las 00:00 y las 9:15 p.m., de lunes a domingo.