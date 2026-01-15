La Autoridad de Transporte Urbano para Lima y Callao (ATU) y Yape anunciaron hoy una alianza estratégica, ¿de qué se trata?
Los más de 750,000 usuarios del Metropolitano y de los corredores podrán recargar sus tarjetas de transporte desde Yape.
Los ciudadanos podrán realizar la recarga de sus tarjetas del Metropolitano y de los corredores (Lima Pass) a través de la funcionalidad “Yapear Servicios” de Yape, facilitando la planificación de sus viajes al digitalizar el pago.
En la funcionalidad de Yape, los usuarios podrán ingresar el número de su tarjeta del Metropolitano o Lima Pass, elegir el monto y confirmar el pago. Cabe resaltar que esta novedad está disponible para los más de 15 millones de yaperos activos con cuenta BCP o Yape con DNI.
“Esta integración no solo es un paso importante para seguir impulsando la inclusión financiera y digital en nuestro país, sino que reafirma nuestro propósito de facilitar el día a día de millones de peruanos. Es así como buscamos digitalizar el 20% de las recargas durante el primer trimestre”, afirmó Raimundo Morales, CEO de Yape.
Conoce el paso a paso para recargar tus tarjetas de transporte con Yape:
Para el Metropolitano:
- Desde tu app de Yape, ingresa a “Yapear Servicios”.
- Escribe “Metropolitano y Corredores” en el buscador.
- Ingresa los 10 dígitos de la tarjeta a recargar. Puede ser tuya o la de otra persona.
- Coloca el monto desde S/ 10 y yapea.
- Después de 15 minutos, activa el saldo de tu tarjeta en el módulo de activación en cualquier estación del Metropolitano. Luego, ya puedes pagar tu pasaje.
Para el Corredor:
- Desde tu app de Yape, ingresa a “Yapear Servicios”.
- Escribe “Metropolitano y Corredores” en el buscador.
- Ingresa los 10 dígitos de la tarjeta a recargar. Puede ser tuya o la de otra persona.
- Coloca el monto desde S/ 10 y yapea.
- Después de 15 minutos, acerca tu tarjeta para pagar y tu saldo se activará al mismo tiempo en que se te cobra el monto del pasaje.
Es importante agregar que las recargas pueden realizarse entre las 00:00 y las 9:15 p.m., de lunes a domingo.