Redacción Gestión
la Autoridad de Transporte Urbano para Lima y Callao (ATU), entidad adscrita al Ministerio de Transportes y Comunicaciones (MTC), plantea realizar modificaciones a su Reglamento del Sistema de Recaudo Único para Lima y Callao, lo que permitirá a los usuarios pagar sus viajes con una sola tarjeta.

La propuesta con las modificaciones fue publicada hoy en el diario oficial El Peruano, mediante la Resolución de Presidencia Ejecutiva N.º 0029-2026-ATU/PE, y estará en consulta con la finalidad de recibir aportes y/o comentarios por 15 días calendario, hasta el 11 de marzo.

La ATU propone que el reglamento entre en vigencia desde abril, con excepción de las disposiciones vinculadas al procedimiento administrativo de homologación de los sistemas y equipos de recaudo en las rutas autorizadas. Las disposiciones vinculadas a ese procedimiento recién serán obligatorias cuando se incorporen formalmente en el Texto Único de Procedimientos Administrativos (TUPA). De esta manera, la ATU busca avanzar en todos los aspectos que no requieren ese trámite.

Con estos ajustes, la ATU podrá poner en marcha componentes claves de la integración como un fideicomiso maestro que administrará de forma centralizada lo que se recaude y una cámara de compensación que distribuirá los ingresos entre los operadores.

Las entidades públicas y privadas, así como la ciudadanía en general, podrán enviar sus comentarios y aportes al correo normas@atu.gob.pe o de manera presencial en la sede principal de la ATU con atención a la Dirección de Integración de Transporte Urbano y Recaudo, ubicada en la calle José Gálvez 550, en Miraflores.

