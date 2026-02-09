Gracias al Programa de Regularización de Sanciones en materia de transporte terrestre (PRS), que tiene vigencia hasta el 31 de diciembre de 2026, la Autoridad de Transporte Urbano para Lima y Callao (ATU), habilitó los canales de pago para que los operadores de transporte formal puedan reducir hasta en un 95% sus deudas generadas por infracciones a la normativa de transporte terrestre de personas impuestas hasta el 17 de diciembre pasado.

La entidad explicó que los pagos con descuentos se podrán realizar en el marco del Programa de Regularización de Sanciones en materia de transporte terrestre (PRS), que fue aprobado en diciembre pasado mediante la resolución de Presidencia Ejecutiva N° 394-2025-ATU/PE.

La medida busca contribuir a que los transportistas formales destinen sus recursos financieros a la mejora de la prestación del servicio público, lo que contempla la adquisición de nueva flota vehicular. Asimismo, facilita el cumplimiento de las obligaciones producto de sanciones impuestas a transportistas formales.

Para ello, la ATU habilitó en la web, una sección donde los operadores de transporte formal podrán conocer si su deuda puede aplicar al mencionado beneficio, accediendo a la opción “Consulta y pago del programa de Regularización de Sanciones-PRS” donde el interesado deberá ingresar el número de acta o la placa del vehículo. Posteriormente, se seleccionará el acta a pagar.

Otra forma de pago es a través de una agencia del Scotiabank (indicando el código de servicio 123 y el acta o placa del vehículo) o vía la banca por internet del mencionado banco. Para ello se deberá ingresar a la opción “Pagar servicios”, buscar “ATU” y seleccionar específicamente el servicio denominado “BENEFICIO PRS DSCTO”.

El PRS es aplicable a todas las modalidades de transporte terrestre, entre regular (buses convencionales) y especial (taxi en sus dos modalidades, transporte de personal, transporte de estudiantes, transporte turístico).

Durante la vigencia del PRS pueden solicitar acogerse a este beneficio los transportistas que cuenten con procedimientos administrativos sancionadores en trámite, con resoluciones de sanción firmes o resoluciones de sanción impugnadas en la vía administrativa o ante el Poder Judicial, que tengan actas de fiscalización impuestas o resoluciones de inicio notificadas, o cuenten con actas en ejecución coactiva.

Cabe señalar que el 95% de la reducción de la multa aplica para las infracciones leves, mientras que el descuento del 92% son para las infracciones graves y el 90% para las infracciones consideradas muy graves. Esta medida que también permite la condonación del 100% de gastos y costas del procedimiento de ejecución coactivo y tendrá vigencia hasta el 31 de diciembre del 2026.

Luego de realizar el pago, el interesado deberá llenar un formato, adjuntando su comprobante de pago. Luego deberá presentarlo por mesa de partes (virtual o presencial). Este acogimiento genera la conclusión y/o archivo del procedimiento de ejecución coactiva, según sea el caso, y la no consideración de las sanciones regularizadas para efectos de reincidencia.

Cabe precisar que el programa no es aplicable por infracciones cometidas al prestar el servicio de transporte informal en todas sus modalidades.