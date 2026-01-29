ATU servicio especial de verano. (Foto: Facebook/Metropolitano)
ATU servicio especial de verano. (Foto: Facebook/Metropolitano)
Únete a nuestro canal
Newsletter General
Redacción Gestión
mailRedacción Gestión

Desde este sábado 31 de enero, la Autoridad de Transporte Urbano para Lima y Callao (ATU) pone a disposición de los veraneantes el servicio especial que los trasladará hacia el tradicional balneario de Ancón.

Los horarios de salida de los buses serán los siguientes:

  • Salidas de la av. Chimpu Ocllo: 11:00 a.m., 11:30 a.m., 12 m., 12:30 a.m., 1:00 p.m. y 1:30 p.m.
  • Salidas desde Ancón (paradero Las Conchitas): 4:00 p.m., 4:30 p.m., 5 p.m., 5:30 p.m., 6 p.m. y 6:30 p.m.
LEA TAMBIÉN: ATU: proponen que un sentido de la av Arequipa sea vía exclusiva del corredor Azul

Más sobre el servicio

Los buses alimentadores, con capacidad para 80 usuarios, recorrerán las avenidas Chimpu Ocllo, Chillón Trapiche, Panamericana Norte, Julio C. Tello, La Florida y Miramar. El trayecto se realizará en un tiempo aproximado de dos horas y contará con ocho paraderos por sentido, debidamente señalizados para una adecuada orientación de los usuarios

Es importante precisar que, al tratarse de un servicio especial, se aplicará la tarifa única será de S/ 6, respetándose el medio pasaje para los estudiantes, conforme a la normativa vigente.

La ATU recomienda a los usuarios recargar con anticipación sus tarjetas del Metropolitano y/o Lima Pass, ya sea en taquillas o máquinas de recarga de las estaciones, así como a través de los aplicativos Yape y Plin.

La implementación de este nuevo servicio forma parte de las acciones inmediatas que impulsa la ATU para mejorar la movilidad en Lima norte, en coordinación con la municipalidad distrital y las empresas concesionarias, con el objetivo de brindar alternativas seguras, ordenadas y eficientes para el traslado de los veraneantes.

TE PUEDE INTERESAR

Primeras rutas de Corredor Rosado en el Callao operarían a fines de marzo, informa ATU
ATU ejecutará mejoras y renovaciones en 82 paraderos de los corredores complementarios
ATU presenta curso universitario con prácticas remuneradas: inscripciones desde este 26 de enero

TAGS

Estimado(a) lector(a)

En Gestión, valoramos profundamente la labor periodística que realizamos para mantenerlos informados. Por ello, les recordamos que no está permitido, reproducir, comercializar, distribuir, copiar total o parcialmente los contenidos que publicamos en nuestra web, sin autorizacion previa y expresa de Empresa Editora El Comercio S.A.

En su lugar, los invitamos a compartir el enlace de nuestras publicaciones, para que más personas puedan acceder a información veraz y de calidad directamente desde nuestra fuente oficial.

Asimismo, pueden suscribirse y disfrutar de todo el contenido exclusivo que elaboramos para Uds.

Gracias por ayudarnos a proteger y valorar este esfuerzo.