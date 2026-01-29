Desde este sábado 31 de enero, la Autoridad de Transporte Urbano para Lima y Callao (ATU) pone a disposición de los veraneantes el servicio especial que los trasladará hacia el tradicional balneario de Ancón.

Este nuevo servicio, que operará los sábados y domingos, partirá desde la avenida Chimpu Ocllo, en Carabayllo (cerca del terminal Chimpu Ocllo), y llegará hasta las playas Miramar y Las Conchitas.

Los horarios de salida de los buses serán los siguientes:

Salidas de la av. Chimpu Ocllo: 11:00 a.m., 11:30 a.m., 12 m., 12:30 a.m., 1:00 p.m. y 1:30 p.m.

Salidas desde Ancón (paradero Las Conchitas): 4:00 p.m., 4:30 p.m., 5 p.m., 5:30 p.m., 6 p.m. y 6:30 p.m.

Más sobre el servicio

Los buses alimentadores, con capacidad para 80 usuarios, recorrerán las avenidas Chimpu Ocllo, Chillón Trapiche, Panamericana Norte, Julio C. Tello, La Florida y Miramar. El trayecto se realizará en un tiempo aproximado de dos horas y contará con ocho paraderos por sentido, debidamente señalizados para una adecuada orientación de los usuarios

Es importante precisar que, al tratarse de un servicio especial, se aplicará la tarifa única será de S/ 6, respetándose el medio pasaje para los estudiantes, conforme a la normativa vigente.

La ATU recomienda a los usuarios recargar con anticipación sus tarjetas del Metropolitano y/o Lima Pass, ya sea en taquillas o máquinas de recarga de las estaciones, así como a través de los aplicativos Yape y Plin.

La implementación de este nuevo servicio forma parte de las acciones inmediatas que impulsa la ATU para mejorar la movilidad en Lima norte, en coordinación con la municipalidad distrital y las empresas concesionarias, con el objetivo de brindar alternativas seguras, ordenadas y eficientes para el traslado de los veraneantes.