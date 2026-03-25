Servicio de taxi ejecutivo. (Foto: Difusión)
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Redacción Gestión
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La Autoridad de Transporte Urbano para Lima y Callao (ATU) recuerda a los operadores que brindan el servicio de taxi ejecutivo la importancia de cumplir con las disposiciones establecidas en el reglamento vigente, a fin de garantizar un servicio seguro y de calidad para los usuarios.

, la cual debe cumplir con condiciones específicas para acceder y mantenerse en operación.

En Lima y Callao, esta modalidad cuenta actualmente con 55,601 vehículos habilitados.

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Entre estas condiciones, se encuentra la obligatoriedad de contar con una central de comunicaciones operativa, que permita la atención de solicitudes de servicio y la comunicación permanente entre el operador, los conductores habilitados y los usuarios, a través de medios telefónicos, digitales u otros canales.

La ATU exhorta a los operadores a cumplir con estos requisitos, así como con las demás disposiciones establecidas en la Ley General de Transporte y Tránsito Terrestre, con el objetivo de brindar un servicio ordenado, confiable y seguro.

Cabe señalar que el incumplimiento de estas condiciones constituye una infracción sancionable (T.26), cuyo valor asciende a S/275, de acuerdo con la tabla de infracciones en el reglamento vigente.

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