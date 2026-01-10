La Municipalidad Metropolitana de Lima (MML) ejecuta un plan de mantenimiento integral en la Costa Verde que comprende 121 mil metros cuadrados de infraestructura vial en el tramo que atraviesa los distritos de San Miguel y Chorrillos, con el objetivo de reforzar la seguridad de peatones, ciclistas y conductores durante la temporada de verano.

Las acciones incluyen la rehabilitación de puentes, pistas, señalización, mallas de protección vehicular y áreas verdes, como parte de una intervención preventiva frente al desgaste natural del borde costero. El plan es ejecutado por la Empresa Municipal de Apoyo a Proyectos Estratégicos (Emape), que también desarrolla trabajos de estabilización de taludes para asegurar la integridad del terreno.

El gerente central de Mantenimiento de Emape, Frans Cojal Díaz, explicó que la maquinaria pesada atiende el deterioro causado por la propia naturaleza del litoral. “Estos trabajos buscan asegurar la estabilidad del terreno y garantizar la seguridad de todos los peatones que transitan por la Costa Verde”, señaló.

En el componente estructural, se proyecta intervenir 12 puentes y viaductos. Ya concluyeron las labores en el puente peatonal Bajada Marbella y en los puentes Isaac Rabin y Bajada Brasil, donde se realizaron trabajos de reparación y pintado de gradas, rampas, barandas, postes, superficies, techos, pilares, vigas y losas. Las siguientes intervenciones se desarrollarán en los viaductos Escardó y Armendáriz, además de los puentes peatonales Costanera 360, San Martín, Playa Redondo, Salvamento, Bajada Agua Dulce y el túnel Unidad Salvamento.

A la par, se han colocado 14 kilómetros de nueva carpeta asfáltica para mejorar el flujo y la seguridad vehicular, y se mantiene de forma permanente el cuidado de 111,294 metros cuadrados de áreas verdes con labores de deshierbo, corte de césped, poda de árboles y riego.

Intervención de emergencia en el malecón

De manera complementaria, Emape inició una intervención de emergencia en un tramo del malecón de la Costa Verde, entre las playas Los Delfines y Waikiki, en el distrito de Miraflores, tras el colapso de aproximadamente 500 metros lineales del muro de contención costero por efecto de la erosión marina.

Previo al inicio de los trabajos se realizaron estudios técnicos para evaluar el estado de la estructura y definir acciones inmediatas. Como medidas iniciales, se demarcó el área afectada y se implementó señalización temporal para resguardar a vecinos, bañistas y deportistas.

Las labores contemplan el retiro y demolición de los muros de concreto armado colapsados mediante maquinaria especializada, así como la ejecución de estudios geofísicos y geotécnicos. Posteriormente, se procederá a la rehabilitación del tramo con el fin de reducir la socavación, mejorar la estabilidad estructural y recuperar la transitabilidad peatonal y el ornato público en beneficio de los usuarios de la Costa Verde.