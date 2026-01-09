Este viernes inició la marcha blanca del proyecto Bypass Las Torres, una de las obras viales más importantes para la descongestión del tránsito en Lima Este. Así, desde hoy, se permite la circulación vehicular en el sentido Lima–Chosica, facilitando el desplazamiento desde el oeste hacia el este de la capital.

La habilitación comprende dos carriles con tres sentidos de circulación, y funcionará de manera temporal en un horario restringido, entre las 5:00 a.m. y las 6:00 p.m.

Según explicó Lech Espinoza, gerente central de Infraestructura de EMAPE, esta limitación responde a la falta de iluminación definitiva en la vía, situación que será corregida en un plazo aproximado de dos semanas, cuando concluyan los trabajos de instalación de luminarias y alumbrado público.

“El tránsito se ha habilitado bajo una marcha blanca para evaluar el comportamiento vehicular y garantizar la seguridad de los usuarios. En unas dos semanas esperamos tener completamente resuelto el tema de la iluminación”, señaló Espinoza.

En cuanto al sentido contrario, de Chosica hacia Lima, el funcionario precisó que aún existe una interferencia con redes de gas de Cálidda, cuyos trabajos se encuentran en ejecución y se prevé concluyan en unos 20 días. Culminada esa etapa, EMAPE iniciará sus propias obras, con la proyección de habilitar ese carril adicional en el mes de febrero.

La infraestructura del bypass registra un avance de ejecución de entre 92% y 96%, cuenta con una extensión de 1.4 kilómetros y seis carriles en total. De acuerdo con lo informado por el alcalde de Lima, Renzo Reggiardo, una vez en pleno funcionamiento permitirá reducir los tiempos de viaje desde una hora y media hasta aproximadamente 45 minutos, beneficiando de forma directa a cerca de dos millones de habitantes de Lima Este.