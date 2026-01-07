Bypass Las Torres, megaobra que alcanza un 92 % de avance y que reducirá los tiempos de viaje de Lima a Chosica. Foto: ANDIN A/ Ricardo Cuba
Bypass Las Torres, megaobra que alcanza un 92 % de avance y que reducirá los tiempos de viaje de Lima a Chosica. Foto: ANDIN A/ Ricardo Cuba
Este viernes 9 de enero se iniciará la marcha blanca del proyecto , permitirá agilizar el tránsito en el sentido de oeste a este y mejorar el desplazamiento de los ciudadanos que residen en Chosica, señaló el alcalde de Lima, Renzo Reggiardo.

El burgomaestre detalló en anteriores oportunidades que el bypass presenta seis carriles (tres por sentido) con un viaducto de 1.4 kilómetros. Además, señaló ante la prensa que reducirá el tiempo de traslado de una hora y media a solo 45 minutos, lo que representa un impacto positivo en la vida de 2 millones de ciudadanos que viven en la zona de Lima Este.

En cuanto al horario, Reggiardo precisó que esta nueva infraestructura tendrá una hora inicial: operará desde las cinco de la mañana hasta las seis de la tarde.

La decisión se adoptó debido a que en la presente semana se iniciará con la instalación de las luminarias y el sistema de alumbrado público, a fin de garantizar la seguridad de los usuarios previo a la habilitación del tránsito nocturno.

El alcalde de Lima, Renzo Reggiardo, precisó que esta nueva infraestructura tendrá una hora inicial de cinco de la mañana hasta las seis de la tarde. Foto: MML

¿Cuándo se culminará el proyecto?

Ante la interrogante de la finalización de la megaobra del Bypass, el alcalde de Lima informó que la inauguración definitiva y la apertura del sentido de retorno (este a oeste) se culminará en el mes de febrero.

Además, detalló que el cumplimiento del cronograma depende de las coordinaciones técnicas con empresas prestadoras de servicios como Cálidda.

Esta obra de la actual gestión municipal permitirá una conexión más rápida entre Lima y Lurigancho-Chosica, y contribuirá a aliviar de manera significativa la congestión vehicular en los accesos a Huachipa, Carapongo, Cajamarquilla y Santa Clara, así como en la autopista Ramiro Prialé y la Carretera Central.

