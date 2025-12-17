Teniente alcaldesa de Lima asegura que obra cuenta con expediente técnico| Foto: Andina
Teniente alcaldesa de Lima asegura que obra cuenta con expediente técnico| Foto: Andina
Únete a nuestro canal
Newsletter General
Redacción Gestión
mailRedacción Gestión

, luego de las quejas y protestas de un grupo de vecinos cercanos a la zona de construcción, quienes se oponen al proyecto.

Morales mencionó que y que la gestión de Luis Castañeda se opuso a ello, por lo que el proyecto no avanzó.

“No es que no tenga expediente técnico, no se haya pensado o no se haya proyectado”, indicó Morales en el programa Cuentas Claras de Canal N.

LEA TAMBIÉN: Municipalidad de Lima declaró en emergencia vías concesionadas a Rutas de Lima

y mencionó que los expedientes técnicos se van actualizando a través del tiempo.

“Se actualiza una línea, nuevo expediente técnico. Se analiza otro término, otro expediente técnico. (...) Lo que se está escuchando son decires, pero no es verdad. No nos podemos oponer al desarrollo”, añadió.

LEA TAMBIÉN: ¿Qué pasará con los peajes? Detalles sobre operación y mantenimiento de vías de Rutas de Lima

Sin embargo, al ser consultada si conoce datos como la empresa contratista del viaducto, cómo se llevó a cabo la licitación, cuándo se realizó el concurso público y qué empresas participaron, Morales indicó no tener esta información.

“No lo sé en estos momentos porque no lo he preguntado. Mis fuentes son los gerentes (quienes tienen los detalles) (…) Lo que a mí me compete es hacer seguimiento, fiscalización, representar al ciudadano. Pero nosotros, como regidores, no somos los gerentes, no somos quienes hacemos las obras”, precisó.

LEA TAMBIÉN: Conciertos en el Parque de las Leyendas, ¿qué dice la MML sobre riesgos a la fauna?

Según indicaron, la construcción no contaría con certificación ambiental, participación ciudadana ni coordinación con la Autoridad de Transporte Urbano (ATU).

La teniente alcaldesa negó que el proyecto tenga irregularidades y mencionó que los expedientes técnicos se van actualizando a través del tiempo. Foto: RPP
La teniente alcaldesa negó que el proyecto tenga irregularidades y mencionó que los expedientes técnicos se van actualizando a través del tiempo. Foto: RPP

TE PUEDE INTERESAR

Ancón “en el juego”: así se redefine el concepto de hub logístico para Perú-Asia
Vía Expresa Grau tiene avance del 90%: Cuándo estaría lista, según la MML
Puerto de Corío: se reabre puerta para que pueda desarrollarse como iniciativa privada

TAGS

Estimado(a) lector(a)

En Gestión, valoramos profundamente la labor periodística que realizamos para mantenerlos informados. Por ello, les recordamos que no está permitido, reproducir, comercializar, distribuir, copiar total o parcialmente los contenidos que publicamos en nuestra web, sin autorizacion previa y expresa de Empresa Editora El Comercio S.A.

En su lugar, los invitamos a compartir el enlace de nuestras publicaciones, para que más personas puedan acceder a información veraz y de calidad directamente desde nuestra fuente oficial.

Asimismo, pueden suscribirse y disfrutar de todo el contenido exclusivo que elaboramos para Uds.

Gracias por ayudarnos a proteger y valorar este esfuerzo.