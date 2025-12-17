La teniente alcaldesa de Lima, Fabiola Morales,afirmó que la obra del viaducto en la avenida Javier Prado cuenta con expediente técnico, luego de las quejas y protestas de un grupo de vecinos cercanos a la zona de construcción, quienes se oponen al proyecto.

Morales mencionó que esta obra es una propuesta presentada por empresas privadas en gestiones anteriores, con un esquema que implicaba cobro de peaje y que la gestión de Luis Castañeda se opuso a ello, por lo que el proyecto no avanzó.

“No es que no tenga expediente técnico, no se haya pensado o no se haya proyectado”, indicó Morales en el programa Cuentas Claras de Canal N.

LEA TAMBIÉN: Municipalidad de Lima declaró en emergencia vías concesionadas a Rutas de Lima

La teniente alcaldesa negó que el proyecto tenga irregularidades y mencionó que los expedientes técnicos se van actualizando a través del tiempo.

“Se actualiza una línea, nuevo expediente técnico. Se analiza otro término, otro expediente técnico. (...) Lo que se está escuchando son decires, pero no es verdad. No nos podemos oponer al desarrollo”, añadió.

Sin embargo, al ser consultada si conoce datos como la empresa contratista del viaducto, cómo se llevó a cabo la licitación, cuándo se realizó el concurso público y qué empresas participaron, Morales indicó no tener esta información.

“No lo sé en estos momentos porque no lo he preguntado. Mis fuentes son los gerentes (quienes tienen los detalles) (…) Lo que a mí me compete es hacer seguimiento, fiscalización, representar al ciudadano. Pero nosotros, como regidores, no somos los gerentes, no somos quienes hacemos las obras”, precisó.

Cabe recordar que un grupo de vecinos de los distritos limeños de San Isidro, Magdalena y La Molina se manifestaron contra la obra de viaductos en la avenida Javier Prado. Según indicaron, la construcción no contaría con certificación ambiental, participación ciudadana ni coordinación con la Autoridad de Transporte Urbano (ATU).