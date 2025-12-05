La Municipalidad Metropolitana de Lima (MML) informó que declaró la caducidad del contrato de concesión del proyecto “Vías Nuevas de Lima” debido a que constató que Rutas de Lima, empresa que inicialmente ejecutaba el proyecto, “incumplió sus obligaciones”.

La municipalidad procedió a tomar esta decisión mediante la carta notarial 30-2025, amparándose en la cláusula 17.4, literal e), del Contrato de Concesión.

A través de un comunicado, el municipio detalló que una supervisión de Invermet, ejecutada a las 00:01 horas del 4 de diciembre, evidenció “el desamparo total de las vías concesionadas”, además de verificar que las oficinas de la empresa estaban cerradas y que no había personal operativo.

“Esta situación representa un riesgo directo para la seguridad vial y demuestra la imposibilidad de la empresa de continuar cumpliendo con el contrato”, indicó la comuna capitalina.

Además, señaló que los problemas económicos alegados por la empresa se originaron debido a sus propias decisiones, las cuales mantuvieron “un contrato lesivo para el interés público” y que afectaba los “derechos de los vecinos de Lima Metropolitana”.

Además, el municipio también solicitó al Banco de Crédito del Perú ejecutar la carta fianza N.° G708967, correspondiente a la garantía de fiel cumplimiento del contrato, por un monto de 40 millones de dólares, notificando también sobre ello a la Superintendencia de Banca, Seguros y AFP (SBS).

Contraloría envía dos equipos a la MML e Invermet

Por otro lado, la Contraloría General de la República acreditó dos equipos para recopilar información en la Municipalidad de Lima e Invermet sobre la situación de la concesión del proyecto “Vías Nuevas de Lima”.

“Me dirijo a usted en atención a la normativa de la referencia, con la finalidad de hacer de su conocimiento que esta Entidad Fiscalizadora Superior ha dispuesto la realización de un servicio relacionado de recopilación de información al Contrato de Concesión del Proyecto “Vías Nuevas de Lima”; designándose al equipo de recopilación conformado por dos profesionales” señalan los documentos.

Estos oficios fueron enviados por Iván Efraín Cieza Yaipén, subgerente de Control de Asociaciones Público Privadas y Obras por Impuestos de la Contraloría, al alcalde Lima, Renzo Reggiardo, y al gerente general del Fondo Metropolitano de Inversiones - Invermet, Pablo Armando Paredes Ramos.