Con motivo del feriado largo del 6 al 9 de diciembre, se prevé un incremento de salidas de la ciudad para viajes cortos, con la Panamericana Sur como uno de los corredores más utilizados. En ese contexto, la reciente decisión judicial que ordena suspender el cobro en los peajes de Villa y Punta Negra permitirá que los vehículos circulen por ambos puntos sin detenerse ni realizar pago alguno en esta ocasión.

La medida, derivada de una orden judicial que suspendió los pagos en noviembre, elimina una barrera de costo para los viajeros y agiliza el paso.

La coyuntura llega justo cuando Rutas de Lima, operador privado desde 2013, confirmó que no continuará con sus operaciones al alegar agotamiento de caja. En tanto, la Municipalidad Metropolitana de Lima (MML) ha anunciado que no restablecerá el cobro y que se hará cargo del adecuado mantenimiento de las vías.

Con el feriado largo, se eleva la probabilidad de un aumento considerable del flujo vehicular: muchas familias planifican viajes, escapadas o salidas al sur de Lima. De acuerdo con estimaciones del concesionario, en feriados similares se producen picos de hasta 2,500 vehículos por hora, en las franjas de mayor tránsito .

En feriados similares se han registrado picos de hasta 2.500 vehículos por hora, en los peajes de Villa y Punta Negra. (Foto: GEC)

Cronología de los hechos

La empresa Rutas de Lima suspendió el cobro de peajes en las estaciones de Panamericana Sur correspondientes a Villa El Salvador y Punta Negra, luego de un fallo judicial emitido por el Poder Judicial.

La decisión —producto de un recurso de hábeas corpus presentado por la municipalidad distrital de Santa María del Mar— declara que continuar con el cobro implicaba una vulneración al derecho de libre tránsito.

Originalmente, Rutas de Lima había anunciado que tomaría en cuenta la resolución, pero también apeló la sentencia. Tras esa apelación, reanudó el cobro de peaje el 2 de noviembre de 2025.

No obstante, el 5 de noviembre, una nueva resolución judicial obligó a Rutas de Lima a suspender nuevamente el cobro en esas dos estaciones, “bajo apercibimiento de multa por incumplimiento”. La concesionaria informó que acataría la orden.

Como consecuencia, la empresa advirtió que la pérdida de ingresos derivada de la suspensión hacía imposible mantener sus operaciones. Rutas de Lima comunicó entonces su intención de cesar la operación de la concesión vial el 2 de diciembre de 2025 si la situación no se revertía.

Con la suspensión del cobro en Villa y Punta Negra, el tránsito por esos tramos de la Panamericana Sur se dará sin que los vehículos deban pagar peaje — al menos hasta que exista un nuevo pronunciamiento judicial o se establezca un nuevo esquema de concesión o administración.