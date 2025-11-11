La última decisión del Poder Judicial de suspender indefinidamente el cobro de peajes en las unidades de peaje de Villa y Punta Negra, junto con las acciones anteriores adoptadas por la Municipalidad Metropolitana de Lima (MML) y distintas entidades del Estado peruano, han ocasionado que Rutas de Lima (RDL) pierda prácticamente la totalidad de sus ingresos, sostuvo la empresa.

“Solo durante los últimos 21 meses, RDL ha tenido generación de caja negativa por más de S/200 millones, y esta última medida acelera el consumo de las escasas reservas de caja con las que cuenta la Concesionaria”, señaló a través de un comunicado.

Ante esta situación, informó a la opinión pública que, en caso la sentencia que suspendió el cobro de peajes en las unidades de peaje de Villa y Punta Negra no se revierta en las próximas tres semanas, RDL se verá en la imposibilidad de seguir operando las vías concesionadas.

“Como es de conocimiento, la operación de las vías concesionadas depende exclusivamente de los recursos generados a través del cobro de peajes, siendo que las decisiones emitidas por distintas entidades del Estado peruano, así como los reiterados y graves incumplimientos de la MML, han ocasionado que, a la fecha, RDL prácticamente no cuente con ingresos, lo cual podría generar la imposibilidad de atender las actividades a su cargo”, anotó.

Durante los últimos 21 meses Rutas de Lima ha tenido generación de caja negativa por más de S/ 200 millones. (Foto: Julio Reaño /GEC)

Finalmente indicó que RDL y sus accionistas se reservan todos sus derechos frente a los actos del Estado peruano.