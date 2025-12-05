La temporada de Navidad y Año Nuevo volverá a marcar uno de los momentos de mayor movimiento para el tráfico aéreo y Sky Airline ya anticipa un cierre de año con alta demanda. En detalle, el holding proyecta transportar 375,000 pasajeros en su operación consolidada entre el 19 de diciembre y el 4 de enero de 2026, con más de 2,300 vuelos programados desde sus bases de Perú y Chile. ¿Cuáles serán los destinos más demandados en Perú?

En el mercado doméstico peruano, Sky estima movilizar 113,000 pasajeros, con una demanda especialmente dinámica en rutas que conectan Lima con los principales polos turísticos y económicos del país. Cusco, con 29,000 pasajeros previstos, se consolida como el destino más concurrido a nivel nacional y dentro del holding.

A esa ciudad, le siguen Arequipa (14,000 pasajeros), Iquitos (8,900) y Juliaca (8,700), destinos que reflejan tanto el atractivo turístico del sur y la Amazonía como la necesidad de conectividad durante las fiestas.

Sebastián Fernandez, subgerente de estrategia y distribución de Sky, destacó la relevancia de estas fechas para la industria:

“Sabemos que esta es una de las temporadas más esperadas por las familias, en donde la demanda en el transporte aéreo se incrementa considerablemente. Durante este periodo, nuestras operaciones dentro de Perú representarán cerca del 27% de los vuelos del holding y esperamos movilizar 158,000 pasajeros tanto en rutas nacionales como internacionales ”, mencionó.

El mercado peruano será clave para la operación regional de Sky en fin de año, con 27% de los vuelos del holding y una proyección de 158,000 pasajeros en rutas nacionales e internacionales. Foto: Sky.

Rutas internacionales: ¿cuál es la expectativa?

En cuanto a conexiones hacia el exterior, Sky prevé trasladar 45,000 pasajeros desde y hacia Perú. La ruta Lima–Santiago se mantiene como la más demandada del holding, con 18,000 pasajeros previstos, impulsada por el importante flujo de viajes familiares entre ambos países.

A ese trayecto, le siguen otros con destino a Miami, con 8,400 viajeros y un crecimiento de 61% respecto al mismo periodo del año anterior; Buenos Aires, que alcanzará 5,400 pasajeros entre los aeropuertos de Ezeiza y Aeroparque.

Con estas proyecciones, Sky se prepara para una de las temporadas más intensas del año, enfocada en atender el incremento de viajeros y fortalecer su propuesta de valor en el mercado peruano, donde el comportamiento del tráfico aéreo continúa mostrando dinamismo hacia destinos turísticos, familiares y de conexión regional.